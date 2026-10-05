Giải Nobel Y sinh 2026: Giải mã 'công tắc' điều khiển tế bào thần kinh bằng ánh sáng

Áp lực ngày càng gia tăng đối với các hệ thống duy trì sự sống của Trái đất khi báo cáo “Kiểm tra sức khỏe hành tinh năm 2026” ghi nhận 7 trong 9 ranh giới hành tinh đã vượt ngưỡng an toàn. Nhiệt độ đại dương lập kỷ lục, cùng với hạn hán, lũ lụt, cháy rừng và nắng nóng cực đoan đã làm suy giảm các hệ sinh thái, đồng thời đe dọa sức khỏe, nguồn nước, lương thực và sinh kế của hàng tỉ người trên thế giới.