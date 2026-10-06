Giải Nobel Vật lý năm 2026 vinh danh nhà khoa học Francis Halzen
Chiều 6/10/2026, Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển tại Stockholm đã công bố giải Nobel Vật lý năm 2026 thuộc về nhà khoa học người Mỹ gốc Bỉ Francis Halzen với công trình nghiên cứu tập trung vào việc phát hiện neutrino - những hạt hạ nguyên tử được ví như “sứ giả vũ trụ”, giúp các nhà khoa học khám phá và tìm hiểu về quá trình tiến hóa của vũ trụ.
Nguồn Báo Thể Thao & Văn Hóa: https://thethaovanhoa.vn/giai-nobel-vat-ly-nam-2026-vinh-danh-nha-khoa-hoc-francis-halzen-20261006200833041.htm