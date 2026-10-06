Khoa học

Giải Nobel Vật lý năm 2026 vinh danh nhà khoa học Francis Halzen

Chiều 6/10/2026, Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển tại Stockholm đã công bố giải Nobel Vật lý năm 2026 thuộc về nhà khoa học người Mỹ gốc Bỉ Francis Halzen với công trình nghiên cứu tập trung vào việc phát hiện neutrino - những hạt hạ nguyên tử được ví như “sứ giả vũ trụ”, giúp các nhà khoa học khám phá và tìm hiểu về quá trình tiến hóa của vũ trụ.

Báo Thể Thao & Văn Hóa - Thông tấn xã Việt Nam
22 liên quanGốc
Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển công bố giải Nobel Vật lý 2026 thuộc về Giáo sư Francis Halzen

Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển công bố giải Nobel Vật lý 2026 thuộc về Giáo sư Francis Halzen

Chân dung nhà khoa học người Mỹ gốc Bỉ Francis Halzen giải Nobel Vật lý năm 2026

Chân dung nhà khoa học người Mỹ gốc Bỉ Francis Halzen giải Nobel Vật lý năm 2026

Ảnh: AA,THX/TTXVN phát

Nguồn Báo Thể Thao & Văn Hóa: https://thethaovanhoa.vn/giai-nobel-vat-ly-nam-2026-vinh-danh-nha-khoa-hoc-francis-halzen-20261006200833041.htm