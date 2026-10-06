Giải Nobel Vật lý 2026 thuộc về nhà khoa học người Bỉ Francis Halzen

Chiều 6/10 (theo giờ Việt Nam), Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển tại Stockholm đã công bố giải Nobel Vật lý năm 2026 thuộc về nhà khoa học người Bỉ Francis Halzen với công trình nghiên cứu về các hạt neutrino năng lượng cao có nguồn gốc từ vũ trụ.

Đây là giải Nobel thứ 2 được công bố trong mùa giải Nobel năm nay, sau giải Nobel Y Sinh./.