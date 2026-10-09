Giải Nobel Văn học 2026 vinh danh tác giả Canada

Nhà văn người Canada Anne Carson.

Ủy ban Nobel về Văn học tại Viện Hàn lâm Thụy Điển cho biết, bà Carson được trao giải thưởng này "vì sự nghiệp sáng tác đầy tính sáng tạo, trong cuộc đối thoại đầy ngẫu hứng với truyền thống cổ điển, đã tạo ra những hình thức mới cho văn học hiện đại".

Theo Ủy ban, trong suốt sự nghiệp của mình, Anne Carson đã kết hợp việc sáng tác thơ với công việc dịch thuật và giảng dạy tại nhiều trường đại học khác nhau.

Hầu như toàn bộ các tác phẩm văn học của bà đều tập trung vào giao điểm giữa sự ám ảnh với từ ngữ của một nhà ngữ văn học và khát khao tìm kiếm ý nghĩa mới của một nhà thơ.

Bản thân bà đã xác định nguồn gốc từ vựng là điểm khởi đầu cho mọi tác phẩm của mình.

Bà Carson sinh ra tại Toronto, là một nhà văn, nhà thơ, nhà luận văn và dịch giả viết bằng tiếng Anh. Bà sinh năm 1950, từng học tại Đại học Toronto và đã giảng dạy tại các trường đại học trên khắp Mỹ và Canada.

Theo https://tass.com/science/2199263