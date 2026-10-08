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Giải Nobel Văn học 2026 vinh danh nữ tác giả Canada

Viện Hàn lâm khoa học Hoàng gia Thụy Điển đã xướng tên tác gia người Canada Anne Carson là chủ nhân của giải thưởng Nobel Văn học năm 2026

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Các tác phẩm của nhà thơ Canada Anne Carson được trưng bày tại buổi họp báo công bố chủ nhân giải Nobel Văn học 2026 tại Viện Hàn lâm Thụy Điển ở Stockholm, ngày 8/10/2026. Ảnh: AA/TTXVN phát

Các tác phẩm của nhà thơ Canada Anne Carson được trưng bày tại buổi họp báo công bố chủ nhân giải Nobel Văn học 2026 tại Viện Hàn lâm Thụy Điển ở Stockholm, ngày 8/10/2026. Ảnh: AA/TTXVN phát

Chiều 8/10 (theo giờ Việt Nam), Viện Hàn lâm khoa học Hoàng gia Thụy Điển đã xướng tên tác giả người Canada Anne Carson là chủ nhân của giải thưởng Nobel Văn học năm 2026, vì những tác phẩm táo bạo và đầy tính sáng tạo của bà đã tạo ra những hình thức mới cho văn học đương đại.

Năm 2025, giải Nobel Văn học được trao cho tiểu thuyết gia, nhà biên kịch người Hungary László Krasznahorkai./.

Theo Vnanet.vn

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/giai-nobel-van-hoc-2026-vinh-danh-nu-tac-gia-canada/439829.html