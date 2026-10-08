Giải Nobel Văn học 2026 vinh danh nữ nhà thơ người Canada

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Chiều 8/10 (theo giờ Việt Nam), Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển tại Stockholm đã chính thức xướng tên nữ nhà thơ, nhà tiểu luận và dịch giả người Canada Anne Carson là chủ nhân giải Nobel Văn học 2026.

Bà được vinh danh nhờ năng lực độc đáo, kết hợp tài tình giữa nền tảng học thuật cổ điển Hy Lạp với những nhạy cảm độc đáo của tư duy hiện đại, tạo nên "những hình thức văn chương đương đại mới," xóa nhòa ranh giới giữa phê bình văn học, tiểu luận triết học và thơ ca thuần túy.

Trước đó, nữ tác giả 76 tuổi được xem là một trong những ứng cử viên sáng giá nhất cho giải Nobel Văn học năm nay./.