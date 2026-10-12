Giải Nobel Kinh tế 2026 vinh danh hai nhà kinh tế học người Mỹ

Chiều 12.10 (giờ Hà Nội), Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển công bố trao Giải thưởng của Ngân hàng Trung ương Thụy Điển về Khoa học Kinh tế tưởng nhớ Alfred Nobel năm 2026 (thường gọi là Nobel Kinh tế) cho hai nhà kinh tế học người Mỹ: Robert E. Hall (Đại học Stanford) và Michael Woodford (Đại học Columbia). Giải thưởng trị giá 12 triệu krona Thụy Điển được chia đều cho hai nhà kinh tế học, với lý do chính thức: “vì những nền tảng vi mô của việc ổn định kinh tế vĩ mô”.

Mục tiêu của chính sách ổn định hóa là san bằng các đỉnh tăng trưởng và đáy suy thoái, nhằm tránh các vấn đề như thất nghiệp cao hoặc lạm phát vượt tầm kiểm soát. Minh họa của Johan Jarnestad/ Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển.

Bài toán: Làm dịu chu kỳ lên xuống của nền kinh tế

Nền kinh tế hiếm khi đi theo một đường thẳng. Có những giai đoạn suy thoái, thất nghiệp gia tăng; ngược lại, có những thời điểm tăng trưởng quá nóng khiến giá cả leo thang. Từ lâu, chính phủ và các ngân hàng trung ương đã sử dụng một tập hợp công cụ gọi là “chính sách ổn định hóa” để thu hẹp biên độ dao động này: hạ lãi suất hoặc tăng chi tiêu công để kích cầu khi suy thoái, và làm ngược lại để hạ nhiệt khi kinh tế quá nóng.

Ý tưởng này bắt nguồn từ tư tưởng của nhà kinh tế John Maynard Keynes từ gần một thế kỷ trước. Tuy nhiên, đến các cuộc khủng hoảng dầu mỏ thập niên 1970, các mô hình kinh tế truyền thống dựa trên mối quan hệ thống kê đơn thuần đã bộc lộ giới hạn nghiêm trọng. Chúng không những không giải quyết được tình trạng thất nghiệp mà còn đẩy lạm phát vượt tầm kiểm soát, dẫn đến hiện tượng “đình lạm” (stagflation) kéo dài ở thế giới phương Tây. Giới chuyên môn từng hoài nghi liệu chính sách ổn định hóa có đang gây ra nhiều tác hại hơn là lợi ích.

Lời giải cho bài toán này xuất hiện khi Robert E. Hall và Michael Woodford chứng minh cách tái thiết lập các mô hình kinh tế. Thay vì chỉ dựa vào các số liệu thống kê tổng hợp vĩ mô, họ chọn cách xây dựng mô hình từ gốc rễ: hành vi tối ưu của từng hộ gia đình và doanh nghiệp. Cách tiếp cận này đặt nền tảng vi mô vững chắc cho chính sách vĩ mô, đáp lại sắc sảo “phê phán Lucas” (của Robert Lucas, Nobel 1995) từng làm rung chuyển giới kinh tế học trước đó.

Hai cách tiếp cận mô hình kinh tế vĩ mô. Mô hình Keynes truyền thống – chỉ nhìn vào các chỉ số tổng hợp (giá cả, thất nghiệp, GDP) như một “hộp đen” - bên trái; Cách tiếp cận của Hall và Woodford – mở hộp đen ra, xây dựng mô hình từ quyết định của từng hộ gia đình và doanh nghiệp (nền tảng vi mô) - bên phải. Minh họa của Johan Jarnestad/ Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển.

Mô hình của Hall: Ý định chi tiêu nằm trong kỳ vọng

Tiêu dùng hộ gia đình chiếm phần lớn tổng cầu của nền kinh tế, nhưng quyết định chi tiêu không đơn thuần phụ thuộc vào thu nhập hiện tại. Trong bài báo mang tính bước ngoặt năm 1978, Robert E. Hall nghiên cứu giả định rằng các hộ gia đình hành xử duy lý và luôn nhìn về tương lai.

Theo mô hình của Hall, nếu người dân nhận được một khoản tiền hỗ trợ tạm thời từ chính phủ, họ sẽ không chi tiêu toàn bộ ngay lập tức mà có xu hướng tiết kiệm phần lớn, bởi họ biết khoản thu nhập đó không kéo dài. Ngược lại, nếu họ tin tưởng vào một sự thay đổi thu nhập dài hạn, mức chi tiêu sẽ thay đổi mạnh mẽ.

Do kỳ vọng của hàng triệu người là yếu tố không thể quan sát trực tiếp, Hall đã sử dụng phương pháp kiểm định gián tiếp qua dữ liệu tổng hợp của Mỹ và chứng minh rằng thu nhập trong quá khứ hầu như không giúp dự báo những thay đổi trong tiêu dùng.

Ý tưởng trung tâm của Robert E. Hall (1978): Người tiêu dùng chỉ thay đổi mức chi tiêu khi có thông tin mới về tương lai (ví dụ được thăng chức hay không). Vì thông tin mới không thể dự báo trước, nên sự thay đổi của tiêu dùng cũng không thể dự báo từ dữ liệu quá khứ. Minh họa của Johan Jarnestad/ Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển.

Tuy nhiên, trong nghiên cứu tiếp theo năm 1982 phối hợp cùng Frederic S. Mishkin sử dụng dữ liệu vi mô của khoảng 2.300 hộ gia đình Mỹ, Hall phát hiện ra một thực tế phức tạp hơn: khoảng 20% hộ gia đình có xu hướng chi tiêu bám sát thu nhập hiện tại (tháng nào xài tháng nấy), phần lớn xuất phát từ việc họ bị hạn chế khả năng vay mượn hoặc thiếu tài sản dự phòng; còn khoảng 80% tuân theo lý thuyết.

Phát hiện này là tiền đề quan trọng buộc các mô hình vĩ mô sau này phải tính đến các ràng buộc tài chính và sự khác biệt trong hành vi của từng nhóm dân cư.

Mô hình Keynes mới sắc bén và thực tiễn

Nếu Hall đặt những viên gạch đầu tiên về hành vi tiêu dùng, thì Michael Woodford chính là người hệ thống hóa chúng thành một khung lý thuyết hoàn chỉnh được gọi là Mô hình Keynes mới (New Keynesian model) trong chuyên khảo Interest and Prices xuất bản năm 2003. Ủy ban Nobel gọi ông là kiến trúc sư chính của mô hình này.

Mô hình giản lược của Woodford chỉ xoay quanh ba phương trình cốt lõi:

Phương trình tiêu dùng (Đường IS mới): Phản ánh cách lãi suất thực kỳ vọng tác động đến quyết định chi tiêu liên thời gian của người dân, bắt nguồn từ nền tảng vi mô của Hall.

Phương trình giá cả (Đường Phillips mới): Giải thích vì sao giá cả có độ “dính” (sticky prices) do doanh nghiệp không thể thay đổi giá liên tục vì tốn kém, khiến lạm phát phụ thuộc vào kỳ vọng tương lai và áp lực cầu.

Quy tắc điều hành lãi suất: Mô tả cách ngân hàng trung ương chủ động điều chỉnh lãi suất (như quy tắc Taylor nổi tiếng) thay vì chỉ kiểm soát lượng cung tiền như trước đây.

Khung phân tích này cũng đưa vào khái niệm “khoảng cách sản lượng”, tức chênh lệch giữa sản lượng thực tế và mức sản lượng tự nhiên (mức sản lượng sẽ có nếu giá cả điều chỉnh tự do). Nhiệm vụ của chính sách là đưa khoảng cách này về gần bằng không.

Khái niệm “khoảng cách sản lượng” (output gap) trong mô hình Keynes mới: Khi cầu lớn hơn sản lượng tự nhiên → khoảng cách dương (nền kinh tế nóng) → cần “hãm” (tăng lãi suất); Khi cầu nhỏ hơn sản lượng tự nhiên → khoảng cách âm (nền kinh tế suy) → cần “ga” (hạ lãi suất); Khi hai bên cân bằng → khoảng cách bằng 0 → không cần can thiệp. Minh họa của Johan Jarnestad/ Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển.

Ý nghĩa đối với hoạch định chính sách

Công trình của hai nhà kinh tế học không mang lại một cỗ máy vạn năng, nhưng nó cung cấp một lăng kính sắc bén để các chính phủ ứng phó với những cú sốc hiện đại.

Xử lý linh hoạt các cú sốc cung: Khi giá năng lượng tăng cao đẩy sản lượng sụt giảm, mô hình chỉ ra rằng nếu sản lượng thực tế vẫn cao hơn mức sản lượng tự nhiên, ngân hàng trung ương có thể cần thắt chặt tiền tệ (tăng lãi suất) để kiềm chế lạm phát, dẫu tăng trưởng đang chậm lại. Đây là điểm khác biệt cốt lõi giúp các ngân hàng trung ương đương đại kiểm soát các cuộc khủng hoảng năng lượng gần đây tốt hơn nhiều so với thập niên 1970.

Sức mạnh của kỳ vọng và định hướng chính sách: Vì doanh nghiệp và hộ gia đình luôn nhìn về phía trước, thông điệp minh bạch từ ngân hàng trung ương về lộ trình lãi suất tương lai có thể tác động ngay lập tức đến nền kinh tế hiện tại. Đây chính là cơ sở lý thuyết cho công cụ “định hướng chính sách” (forward guidance) được áp dụng rộng rãi từ sau cuộc khủng hoảng tài chính 2008.

Sự phối hợp tài khóa – tiền tệ: Mô hình cũng cho thấy khi chính phủ triển khai các gói kích thích tài khóa (như bơm tiền trực tiếp cho dân), tổng cầu tăng có thể gây áp lực lạm phát, buộc ngân hàng trung ương phải tăng lãi suất để cân bằng lại, qua đó làm rõ mối quan hệ tương tác phức tạp giữa hai công cụ quyền lực này.

Hai giáo sư người Mỹ, Robert E. Hall và Michael Woodford là đồng chủ nhân giải Nobel Kinh tế 2026. Ảnh uz.kursiv

Theo Ủy ban Nobel, các phiên bản mô hình này hiện đang được sử dụng rộng rãi tại hầu hết các ngân hàng trung ương và bộ tài chính lớn trên toàn cầu (ví dụ mô hình MAJA của Ngân hàng Trung ương Thụy Điển), giúp thế giới vượt qua đại dịch và các cú sốc năng lượng gần đây mà không để lại di chứng lạm phát phi mã như quá khứ.

Dù mang lại một nền tảng lý thuyết vững chắc, Ủy ban Nobel cũng lưu ý rằng các mô hình này không phải là lời giải tuyệt đối cho mọi biến động phức tạp của toàn cầu hóa hay những biến cố bất ngờ như chiến tranh, đại dịch. Các giả định về kỳ vọng, độ cứng nhắc của giá cả và khả năng tiếp cận tín dụng vẫn còn những hạn chế. Tuy nhiên, công trình của Robert E. Hall và Michael Woodford đã định hình lại tư duy quản trị kinh tế hiện đại: biến kỳ vọng và hành vi vi mô của từng con người thành la bàn để ổn định cả một nền kinh tế vĩ mô rộng lớn.

Robert E. Hall sinh năm 1943 tại Palo Alto, bang California, nhận bằng tiến sĩ năm 1967 tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) và hiện là giáo sư Đại học Stanford. Công trình của ông phát triển lý thuyết thu nhập thường xuyên trong khung kỳ vọng duy lý. Michael Woodford sinh năm 1955 tại Chicopee, bang Massachusetts, nhận bằng tiến sĩ năm 1983 tại MIT và hiện là giáo sư Đại học Columbia, New York. Ông là một trong những nhà kinh tế có ảnh hưởng nhất trong sự phát triển của trường phái Keynes mới. Chủ tịch Ủy ban Giải thưởng Khoa học Kinh tế John Hassler, nhận định: công trình của hai nhà khoa học “đã mang lại nền tảng lý thuyết vững chắc cho các mô hình mà ngân hàng trung ương và chính phủ trên thế giới đang sử dụng”. Ông nói thêm rằng nhờ đó thế giới “có khả năng tốt hơn để đối phó với các cú sốc kinh tế, như khủng hoảng năng lượng hay sự thay đổi đột ngột trong mức tiêu dùng của hộ gia đình”.

Lan Chi (Theo Nobel Prize)