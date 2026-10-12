Giải Nobel Kinh tế 2026 vinh danh hai nhà kinh tế học người Mỹ

Đây cũng là giải thưởng khép lại mùa Nobel năm nay.

Giải Nobel Kinh tế có vị trí đặc biệt trong hệ thống giải Nobel thường niên, khi đây là giải thưởng duy nhất không nằm trong danh mục 5 giải được nhà bác học Alfred Nobel đề cập trong di chúc năm 1896.

Giải có tên chính thức là Giải thưởng của Ngân hàng Thụy Điển cho Khoa học Kinh tế để tưởng nhớ Alfred Nobel, được thành lập năm 1968 với nguồn tài trợ của ngân hàng này.