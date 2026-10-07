Giải Nobel Hóa học 2026 vinh danh hai nhà khoa học Pháp và Nhật Bản

Trong thông cáo báo chí, Chủ tịch Ủy ban Nobel về Hóa học, ông Heiner Linke cho biết: “Giải thưởng năm nay tập trung vào hóa học cơ bản. Nhà khoa học Henri Kagan và Kenso Soai đã đưa ra lời giải cho một bí ẩn hóa học đã tồn tại hơn một thế kỷ: Làm thế nào tính đồng phân lập thể có thể xuất hiện một cách tự phát”. Các phản ứng hóa học mà họ đã phát triển thật ngoạn mục”.

Hai nhà khoa học Henri Kagan (người Pháp) và Kenso Soai (người Nhật Bản) được công bố đoạt giải Nobel Hóa học năm 2026. Ảnh: Reuters

Một số phân tử, như axit amin, tồn tại dưới hai dạng là hình ảnh phản chiếu của nhau qua gương. Tuy nhiên, các sinh vật sống chỉ chứa một trong hai dạng này. Sự bất đối xứng hóa học như vậy có thể xuất hiện bằng cách nào, từ lâu đã là một câu hỏi chưa có lời giải đối với giới hóa học. Những khám phá của Henri Kagan và Kenso Soai đã đưa ra lời giải cho bí ẩn này.

Tuyên bố của Ủy ban Nobel nêu rõ, công trình của hai nhà khoa học trên "đã tạo ra cuộc cách mạng cho các nhà hóa học phát triển những phản ứng để sản xuất dược phẩm, hương liệu, chất tạo mùi và vật liệu mới".

Ông Henri Kagan, 95 tuổi, được sinh ra ở Pháp, hiện đang công tác tại Đại học Paris-Sud ở Orsay, Pháp. Ông Kenso Soai, 76 tuổi, được sinh ra ở Nhật Bản, đang công tác tại Đại học Khoa học Tokyo.