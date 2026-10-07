Giải Nobel Hóa học 2026 vinh danh hai nhà khoa học Pháp và Nhật Bản

Đây là giải Nobel thứ 3 được công bố trong mùa giải Nobel năm nay, sau giải Nobel Vật lý.

Chân dung hai nhà khoa học Henri B. Kagan (trái, trên màn hình) của Pháp và Kenso Soai (phải, trên màn hình) của Nhật Bản đoạt giải Nobel Hoá học năm 2026, tại lễ công bố ở Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển, Stockholm, ngày 7/10/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát