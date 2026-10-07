Khoa học

Giải Nobel Hóa học 2026 vinh danh hai nhà khoa học Pháp và Nhật Bản

Chiều 7/10 (theo giờ Việt Nam), Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển tại Stockholm đã công bố giải Nobel Hóa học năm 2026 thuộc về nhà khoa học người Pháp Henri Kagan, Đại học Paris-Sud, và nhà khoa học người Nhật Bản Kenso Soai, Đại học Khoa học Tokyo, với công trình nghiên cứu về các hiệu ứng phi tuyến tính và tự xúc tác trong tổng hợp hữu cơ bất đối xứng.

Báo Tin Tức TTXVN
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Đây là giải Nobel thứ 3 được công bố trong mùa giải Nobel năm nay, sau giải Nobel Vật lý.

Chân dung hai nhà khoa học Henri B. Kagan (trái, trên màn hình) của Pháp và Kenso Soai (phải, trên màn hình) của Nhật Bản đoạt giải Nobel Hoá học năm 2026, tại lễ công bố ở Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển, Stockholm, ngày 7/10/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Chân dung hai nhà khoa học Henri B. Kagan (trái, trên màn hình) của Pháp và Kenso Soai (phải, trên màn hình) của Nhật Bản đoạt giải Nobel Hoá học năm 2026, tại lễ công bố ở Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển, Stockholm, ngày 7/10/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Bích Liên/TTXVN

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/giai-nobel-hoa-hoc-2026-vinh-danh-hai-nha-khoa-hoc-phap-va-nhat-ban-post1392167.html