Giải Nobel Hóa học 2026 vinh danh 2 nhà khoa học Pháp và Nhật Bản

Theo Ủy ban Nobel về Hóa học tại Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển, giải Nobel Hóa học 2026 đã được trao cho ông Henri Kagan đến từ Pháp và ông Kenso Soai từ Nhật Bản.

Các nhà khoa học đã được trao giải thưởng này vì phát hiện ra các hiệu ứng phi tuyến và sự tự xúc tác trong tổng hợp hữu cơ bất đối xứng - Ủy ban trên cho biết.

Một số phân tử, chẳng hạn như các acid amino, tồn tại dưới dạng 2 biến thể là ảnh phản chiếu qua gương của nhau. Tuy nhiên, các sinh vật sống chỉ chứa một trong những ảnh phản chiếu qua gương này. Việc sự bất đối xứng hóa học như thế này có thể xuất hiện như thế nào từ lâu đã là một ẩn số đối với các nhà hóa học.

Ông Henri Kagan và ông Kenso Soai được trao Giải Nobel Hóa học 2026 vì đã phát hiện ra giải pháp cho câu đố này - Ủy ban trên nêu trong một thông cáo báo chí.

Ông Henri Kagan là giáo sư danh dự tại Đại học Paris-Saclay của Pháp (trước đây là Đại học Paris-Sud), và ông Kenso Soai là giáo sư danh dự tại Đại học Khoa học Tokyo, Nhật Bản.

Các chuyên gia chỉ ra những phát hiện của họ mang tính quyết định đối với các nhà hóa học, những người thiết kế các phản ứng cho việc sản xuất dược phẩm.

Theo TASS