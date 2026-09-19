Giải Nobel 2026 tăng tiền thưởng lên hơn 1 triệu USD cho mỗi hạng mục

Chân dung 3 nhà khoa học người Mỹ đoạt giải Nobel Vật lý 2025 (trên màn hình, từ trái sang): John Clarke, Michel H. Devoret và John M. Martinis. (Ảnh: THX/TTXVN)

Quỹ Nobel ngày 18/9 thông báo nâng mức tiền thưởng dành cho các chủ nhân Giải Nobel năm 2026 lên 12 triệu kronor Thụy Điển (khoảng 1,27 triệu USD) cho mỗi hạng mục - tức tăng 1 triệu kronor so với năm 2025.

Theo Quỹ Nobel, khoản tiền thưởng sẽ được chia đều nếu một giải có từ hai người đoạt giải trở lên. Việc tăng tiền thưởng được công bố trong năm kỷ niệm 125 năm thành lập giải thưởng này.

Giám đốc Quỹ Nobel Hanna Stjarne cho biết việc tăng tiền thưởng nhằm duy trì ý nghĩa lâu dài của Giải Nobel, đồng thời bảo đảm giá trị của phần thưởng tài chính theo thời gian.

Các giải Nobel đầu tiên được trao năm 1901, với mức tiền thưởng khi đó là 150.782 kronor cho mỗi hạng mục.

Các chủ nhân Giải Nobel năm 2026 sẽ lần lượt được công bố từ ngày 5-12/10 tới. Giải Nobel Y Sinh sẽ được công bố đầu tiên vào ngày 5/10, tiếp đó là các giải Vật lý, Hóa học, Văn học và Hòa bình. Giải Nobel Kinh tế sẽ khép lại mùa công bố năm nay vào ngày 12/10.

Giải Nobel là giải thưởng danh giá được trao tặng hằng năm nhằm tôn vinh những cá nhân và tổ chức có cống hiến đặc biệt xuất sắc trong các lĩnh vực Vật lý, Hóa học, Y học, Văn học, Hòa bình và Kinh tế./.