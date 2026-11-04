Giải “Nha Trang Night Run Sanest, Sanvinest - BKH 2026”: Lan tỏa tình yêu biển đảo

Với thông điệp “Tình yêu biển đảo”, tấm huy chương của Giải “Nha Trang Night Run Sanest, Sanvinest - BKH 2026” được thiết kế một cách tinh tế, vừa tôn vinh nỗ lực của các vận động viên, vừa khắc họa trọn vẹn bản sắc văn hóa, vẻ đẹp thiên nhiên và nhịp sống đô thị Nha Trang về đêm. Cộng đồng runner đang hào hứng tập luyện để chinh phục cung đường cũng như tấm huy chương ý nghĩa.

Thông điệp từ tấm huy chương

Ban tổ chức Giải “Nha Trang Night Run Sanest, Sanvinest - BKH 2026” vừa công bố hình ảnh tấm huy chương finisher. Đây không chỉ là phần thưởng ghi nhận kết quả, sự nỗ lực vượt qua thử thách của cộng đồng runner mà còn là một kỷ vật mang tính nghệ thuật, văn hóa của giải chạy. Mặt trước tấm huy chương mở ra bức tranh Nha Trang sống động dưới bầu trời đêm. Ở vị trí trung tâm là hình ảnh Tháp Trầm Hương với tông vàng đồng. Nền phía trên là bầu trời đêm xanh thẫm điểm các ngôi sao và dải ngân hà. Hai bên Tháp Trầm Hương là những tòa nhà cao tầng hiện đại, còn phía dưới chân tháp là họa tiết sóng nước cuộn tròn cách điệu. Vòm trên của huy chương khắc nổi dòng chữ “Tình yêu biển đảo”, phía dưới cùng là logo Giải “Nha Trang Night Run Sanest, Sanvinest - BKH 2026”.

Các runner Ninh Hòa tập luyện tại Quảng trường 2 tháng 4, phường Ninh Hòa.

Mặt sau tấm huy chương đi sâu vào giá trị thiên nhiên đặc trưng của vùng đất Khánh Hòa. Bức phù điêu nổi thể hiện những vách đá vôi hiểm trở của các đảo yến ngoài vịnh Nha Trang, nơi chim yến làm tổ, nguồn “vàng trắng” làm nên thương hiệu yến sào Sanest, Sanvinest Khánh Hòa. Đàn chim yến chao lượn trên bầu trời không chỉ tượng trưng cho Khánh Hòa mà còn gợi tinh thần kiên trì, bền bỉ, dám vượt thử thách của những người chạy. Phía trên cùng, chữ FINISHER được đúc nổi rõ ràng để ghi nhận thành quả chinh phục chặng đua. Khu vực trung tâm ghi tên đơn vị đồng hành BKH và tên Giải “Nha Trang Night Run Sanest, Sanvinest - BKH 2026”.

Về chất liệu, huy chương làm bằng kim loại mạ vàng ánh kim cổ điển, kết hợp phủ màu, dập nổi ở mặt trước. Sắc vàng sang trọng đặt cạnh xanh thẫm của đêm biển tạo hiệu ứng thị giác nổi bật. Bố cục hình tròn tượng trưng cho sự trọn vẹn, kết nối cộng đồng những người yêu chạy bộ và tình yêu dành cho Nha Trang. Thông điệp lan tỏa “Tình yêu biển đảo” của giải được thể hiện trên tấm huy chương gắn với những hoạt động vì cộng đồng càng làm cho tấm huy chương thêm ý nghĩa sẻ chia.

Runner sẵn sàng chinh phục

Là một trong các câu lạc bộ (CLB) có số runner đăng ký tham gia Giải “Nha Trang Night Run Sanest, Sanvinest - BKH 2026” cự ly 21km khá đông, các thành viên CLB Ninh Hòa Runner đang tích cực tập luyện, sẵn sàng chinh phục cung đường đêm Nha Trang. Theo anh Võ Ngọc Phú - Chủ tịch CLB Ninh Hòa Runner cho biết, CLB được thành lập từ giữa năm 2024 đến hiện tại có khoảng 70 thành viên. Hằng ngày, các thành viên thường xuyên tập luyện tại khu vực Quảng trường 2 tháng 4 (phường Ninh Hòa). Tham gia Giải “Nha Trang Night Run Sanest, Sanvinest - BKH 2026”, CLB có 40 thành viên đăng ký thi đấu, trong đó phần lớn runner chọn cự ly 21km.

Càng gần đến ngày diễn ra giải, không khí tập luyện của các runner càng trở nên sôi nổi hơn. Ngoài những runner là thành viên của các CLB chạy bộ thì những runner tự do cũng đặt ra cho mình những mục tiêu riêng ở “Nha Trang Night Run Sanest, Sanvinest - BKH 2026”. Chị Huỳnh Thị Ngọc Châu (phường Nha Trang) là người đã đăng ký tham gia Giải chạy Nha Trang Night Run Sanvinest - Báo Khánh Hòa năm 2024, nhưng vì lý do cá nhân nên đành phải bỏ lỡ. Tại giải năm nay, Ngọc Châu đăng ký tham gia cự ly 5km để cảm nhận về không khí giải chạy đêm, cũng như có cơ hội nhận tấm huy chương kỷ niệm của giải. Dù mục đích tham gia giải đơn giản là về đích thành công và nhận huy chương nhưng không vì thế mà chị chủ quan trong việc tập luyện. Chị tự đặt ra mục tiêu cho bản thân là mỗi tuần chạy khoảng 4 tiếng với quãng đường tối thiểu 20km. Điều này vừa rèn luyện sức khỏe bản thân, vừa để tham gia giải một cách trọn vẹn.

Giải “Nha Trang Night Run Sanest, Sanvinest - BKH 2026” do UBND tỉnh chỉ đạo; Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tổ chức. Công ty Cổ phần VietRace365 là đơn vị vận hành giải. Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến Sào Khánh Hòa là đơn vị tài trợ chính.

Còn với anh Ngô Ngọc Thịnh (phường Bắc Nha Trang) đăng ký tham gia giải ở cự ly 21km để có thêm trải nghiệm trên đường chạy ban đêm, đồng thời có thể giao lưu, kết nối với những runner khác. Bên cạnh đó, anh cũng đặt mục tiêu sẽ chinh phục cự ly half marathon với thành tích Sub 2 (thời gian về đích dưới 2 tiếng). “Chạy ban đêm không khí mát mẻ cùng với những yếu tố ngoại cảnh khác sẽ giúp cho runner có thêm nguồn cảm hứng để vượt qua kỷ lục của bản thân. Chính vì thế, tôi tự đặt mục tiêu cho mình là sẽ hoàn thành đường chạy dưới 2 tiếng. Nếu đạt được sẽ là niềm vui cho cá nhân, còn trường hợp không đạt thì mình sẽ có những sự điều chỉnh trong tập luyện để phấn đấu cho những giải sau”, anh Ngô Ngọc Thịnh chia sẻ.

Đêm 12-12, hàng nghìn runner từ nhiều tỉnh, thành phố trong nước sẽ hội ngộ để chinh phục đường chạy “Nha Trang Night Run Sanest, Sanvinest - BKH 2026”. Đây còn là dịp để mọi người cùng nhau lan tỏa thông điệp “Tình yêu biển đảo”, hành động ý nghĩa hướng tới cộng đồng và chia sẻ với những hoàn cảnh kém may mắn trong cuộc sống.