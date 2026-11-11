Giải “Nha Trang Night Run Sanest, Sanvinest - BKH 2026”: Gắn kết gia đình qua những bước chạy

Chạy bộ không chỉ là câu chuyện về tốc độ hay sức bền, đó còn là cơ hội để các thành viên trong gia đình cùng vận động, chia sẻ niềm vui và tiếp thêm động lực cho nhau. Tinh thần ấy đang được lan tỏa tại nhiều gia đình ở Khánh Hòa khi họ chuẩn bị cho Giải “Nha Trang Night Run Sanest, Sanvinest - BKH 2026” sẽ diễn ra đêm 12-12 tại Quảng trường 2 tháng 4, phường Nha Trang.

Gia đình chị Phạm Thị Hương thực hiện các động tác khởi động chuẩn bị cho buổi tập chạy.

Với gia đình 5 người của chị Phạm Thị Hương (xã Diên Khánh), chạy bộ là hoạt động quen thuộc suốt 2 năm qua. Trước mỗi buổi tập, cả 5 thành viên trong gia đình cùng chuẩn bị trang phục, giày thể thao rồi ra đường chạy. Vốn yêu thích vận động và từng thử qua nhiều môn thể thao, chị Hương chọn chạy bộ làm hoạt động gắn kết cả nhà, đồng thời khuyến khích 3 người con cùng tham gia.

Ban đầu, chị Hương cho các con làm quen qua những giải chạy dành cho thiếu nhi, sau đó tăng cự ly từng bước theo thể lực của từng cháu. Nhờ vậy, chạy bộ dần trở thành thói quen, giúp các con có ý thức rèn luyện sức khỏe, nâng cao sức bền và tự tin chinh phục những cự ly dài hơn. Chị Hương cho biết: “Chạy bộ giúp tinh thần thoải mái, rèn luyện sức khỏe. Đây còn là bộ môn dễ để cả nhà cùng thực hiện vì không giới hạn về thời gian, không gian”.

Các thành viên trong gia đình chị Phạm Thị Hương háo hức chuẩn bị cho Giải "Nha Trang Night Run Sanest, Sanvinest - BKH 2026".

Từng tham gia Giải Nha Trang Night Run Sanvinest - Báo Khánh Hòa 2024, năm nay, chị Hương trở lại cùng những người bạn đồng hành đặc biệt, đó chính là chồng và các con. Cả gia đình chị Hương hướng đến mục tiêu cùng hoàn thành cự ly 5km. Lần đầu tiên cùng ba mẹ đăng ký thi đấu cự ly 5km tại Giải “Nha Trang Night Run Sanest, Sanvinest - BKH 2026”, vận động viên nhí Nguyễn Phạm An Nhiên (10 tuổi) háo hức chia sẻ: “Em mong sẽ hoàn thành cự ly 5km để mang huy chương về cho bộ sưu tập của gia đình”.

Tại phường Nha Trang, gia đình bé Nguyễn Trịnh Gia Bảo cũng đang tích cực tập luyện, chuẩn bị cho một trải nghiệm đặc biệt của cả nhà. Có ba mẹ cùng yêu thích thể thao, Gia Bảo sớm làm quen với các hoạt động ngoài trời, những trò chơi đuổi bắt. Những buổi chạy ngắn đã dần trở thành hoạt động quen thuộc của gia đình. Ba mẹ Gia Bảo chú ý chọn cách tập phù hợp với độ tuổi để bé giữ được sự hào hứng và từng bước hình thành thói quen rèn luyện sức khỏe.

Nguyễn Trịnh Gia Bảo cùng ba mẹ tập chạy tại Quảng trường 2 tháng 4, phường Nha Trang để chuẩn bị cho Giải "Nha Trang Night Run Sanest, Sanvinest - BKH 2026".

Anh Nguyễn Thành Đạt - ba của Gia Bảo cho hay, đây là giải chạy đầu tiên Gia Bảo tham gia cùng ba mẹ. Anh muốn thông qua hoạt động này bé được chạy cùng mọi người trong không khí sôi nổi, cùng gia đình có được những trải nghiệm, khoảnh khắc đáng nhớ trên đường chạy đêm tuyệt đẹp tại Nha Trang. Gia đình cũng mong Gia Bảo hiểu được ý nghĩa khi tham gia một giải chạy lan tỏa thông điệp “Tình yêu biển đảo” và sẻ chia cộng đồng giúp bệnh nhân nghèo mổ mắt.

Còn một tháng nữa là Giải “Nha Trang Night Run Sanest, Sanvinest - BKH 2026” sẽ diễn ra, nhiều gia đình đang tích cực tập luyện với những mục tiêu riêng. Dù khác nhau về tuổi tác hay thể lực, các thành viên đến với giải đều có chung mong muốn cùng nhau trải nghiệm, gắn kết niềm vui gia đình. Chính sự gắn kết, đồng hành ấy của các gia đình đã và đang góp phần đưa môn chạy bộ trở thành thói quen tích cực, giúp các gia đình giữ gìn sức khỏe và gắn bó hơn trong cuộc sống hằng ngày.

Giải “Nha Trang Night Run Sanest, Sanvinest - BKH 2026” vào đêm 12-12 sẽ là đêm hội thực thụ của các gia đình, runner cùng gắn kết, trải nghiệm, lan tỏa “Tình yêu biển đảo” và sẻ chia cộng đồng.

Giải "Nha Trang Night Run Sanest, Sanvinest - BKH 2026" do UBND tỉnh chỉ đạo; Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tổ chức. Công ty Cổ phần VietRace365 là đơn vị vận hành; Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa là đơn vị tài trợ chính.