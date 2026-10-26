Giải ngân vốn vay ưu đãi cho đoàn viên công đoàn cơ sở

Giải ngân nguồn vốn cho đoàn viên Công đoàn cơ sở.

Trong đợt triển khai lần này đã giải ngân vốn vay cho 58 đoàn viên đến từ các công đoàn cơ sở trực thuộc, với tổng số tiền 1 tỷ 740 triệu đồng. Nguồn vốn vay ưu đãi là sự hỗ trợ thiết thực, giúp đoàn viên có thêm điều kiện phát triển kinh tế gia đình, cải thiện đời sống, vượt qua khó khăn và an tâm lao động, sản xuất.

Chương trình tiếp tục khẳng định vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc kết nối nguồn lực, đồng hành cùng đoàn viên, người lao động; đưa các chính sách chăm lo đến gần hơn với những hoàn cảnh cần được hỗ trợ.