Giải ngân vốn đầu tư công vượt 75% kế hoạch

Bộ Tài chính đã có báo cáo số 18586/BTC-ĐTPT ngày 17/11/2026 về việc thực hiện chế độ báo cáo nhanh theo tuần tình hình phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2026 - lũy kế đến hết ngày 12/11/2026.

Tổng kế hoạch đầu tư công giao năm 2026 đến 17/11/2026 là 1.029.798,4 tỷ đồng

Báo cáo nêu, số vốn kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2026 đã được Quốc hội quyết định là 1.105.823,4 tỷ đồng. Trên cơ sở số vốn đã được Quốc hội quyết định, số vốn đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao cho các bộ, cơ quan trung ương, địa phương là 969.595,3 tỷ đồng, bao gồm: vốn ngân sách trung ương (NSTW) là 319.368,7 tỷ đồng và vốn ngân sách địa phương (NSĐP) là 650.226,6 tỷ đồng. Tổng số vốn còn lại thuộc thẩm quyền của Chính phủ chưa giao (so với số Quốc hội quyết định) là 136.228 tỷ đồng (vốn NSTW).

Kế hoạch vốn cân đối NSĐP năm 2026 các địa phương giao tăng so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (theo số liệu cập nhật trên Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG) về đầu tư công đến thời điểm báo cáo) là 60.203,1 tỷ đồng.

Như vậy, tổng kế hoạch giao năm 2026 đến thời điểm báo cáo (gồm: kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, kế hoạch vốn cân đối địa phương giao tăng) là 1.029.798,4 tỷ đồng.

Tổng số vốn đã phân bổ chi tiết đạt 98,5% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao

Tổng số vốn các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đã phân bổ chi tiết cho các nhiệm vụ, dự án là 1.015.065,3 tỷ đồng (bao gồm: vốn NSTW là 304.835,3 tỷ đồng, vốn NSĐP là 710.230 tỷ đồng). Nếu không tính kế hoạch vốn cân đối NSĐP các địa phương giao tăng 60.203,1 tỷ đồng, tổng số vốn đã phân bổ chi tiết là 954.862,3 tỷ đồng, đạt 98,5% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao (bao gồm 5% tiết kiệm NSĐP cho đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng).

Số vốn chưa phân bổ chi tiết là 14.733 tỷ đồng vốn NSTW (chiếm 1,5% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao) của 09 bộ, cơ quan trung ương và 29 địa phương chưa phân bổ do: (i) Dự kiến giao cho các dự án khởi công mới chưa đủ thủ tục đầu tư; (ii) Vốn chương trình mục tiêu quốc gia, các trường biên giới, vốn đầu tư công nguồn NSNN giao bổ sung kế hoạch cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương chưa phân bổ chi tiết cho các dự án.

Số giải ngân từ đầu năm đến hết ngày 12/11/2026 là 730.006,4 tỷ đồng

Theo báo cáo, số giải ngân từ đầu năm đến hết ngày 12/11/2026 là 730.006,4 tỷ đồng, đạt 75,3% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Số giải ngân từ đầu năm đến hết tuần trước (ngày 05/11/2026) là 717.161,3 tỷ đồng, đạt 74,37% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Như vậy, số giải ngân phát sinh trong tuần 05/11/2026 – 12/11/2026 là 12.845,1 tỷ đồng.

6 bộ, cơ quan trung ương và 17 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt từ mức bình quân chung cả nước

Tính đến hết ngày 12/11/2026, so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, có 06 bộ, cơ quan trung ương và 17 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt từ mức bình quân chung cả nước, bao gồm:

Bộ, cơ quan trung ương: Ngân hàng Chính sách xã hội; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC); Bộ Công thương; Bộ Công an; Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

Địa phương: Thành phố Bắc Ninh; tỉnh Hà Tĩnh; thành phố Hà Nội; thành phố Hải Phòng; tỉnh Thái Nguyên; tỉnh Lào Cai; thành phố Đà Nẵng; thành phố Quảng Ninh; tỉnh Tây Ninh; tỉnh Đồng Tháp; tỉnh Khánh Hòa; tỉnh Nghệ An; tỉnh Điện Biên; Thành phố Hồ Chí Minh; thành phố Đồng Nai; tỉnh Cà Mau; tỉnh Thanh Hóa.

Một số bộ và địa phương có giá trị giải ngân lớn (lũy kế giải ngân trên 15 nghìn tỷ đồng) như:

Bộ Quốc phòng (38,7 nghìn tỷ đồng), Bộ Công an (35,1 nghìn tỷ đồng), Bộ Xây dựng (23 nghìn tỷ đồng).

Thành phố Hà Nội (127,3 nghìn tỷ đồng), Thành phố Hồ Chí Minh (113,1 nghìn tỷ đồng), Thành phố Hải Phòng (35,6 nghìn tỷ đồng), tỉnh Hưng Yên (28,6 nghìn tỷ đồng), tỉnh Tây Ninh (26,6 nghìn tỷ đồng), thành phố Đồng Nai (20,6 nghìn tỷ đồng), tỉnh An Giang (17,9 nghìn tỷ đồng), thành phố Quảng Ninh (17,3 nghìn tỷ đồng), tỉnh Ninh Bình (17 nghìn tỷ đồng), thành phố Bắc Ninh (16 nghìn tỷ đồng), tỉnh Nghệ An (15,2 nghìn tỷ đồng).

5 bộ, cơ quan trung ương có tỷ lệ giải ngân dưới 20%

Còn 27 bộ, cơ quan trung ương và 17 địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới bình quân chung cả nước; trong đó, 05 bộ, cơ quan trung ương có tỷ lệ giải ngân dưới 20%, trong đó có 01 đơn vị chưa giải ngân, bao gồm: Bộ Dân tộc và Tôn giáo (17,1%); Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (16,3%); Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (12,4%); Bộ Khoa học và Công nghệ (10,4%); Liên minh Hợp tác xã Việt Nam (0%).

Nếu không tính 5% kế hoạch vốn đầu tư công NSĐP (tương đương 30.675,4 tỷ đồng) thực hiện tiết kiệm để dự kiến đầu tư cho đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, số giải ngân đến hết ngày 12/11/2026 của cả nước đạt 77,7% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (938.920 tỷ đồng).

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