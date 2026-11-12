Giải ngân vốn đầu tư công vượt 74% kế hoạch

Tại báo cáo số 18175/BTC-ĐTPT, Bộ Tài chính cho biết tổng số vốn kế hoạch đầu tư công vốn NSNN năm 2026 đến thời điểm báo cáo, gồm: kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, kế hoạch vốn cân đối địa phương giao tăng, là 1.023.577,9 tỷ đồng.

Tính đến ngày 5/11, tổng số vốn các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đã phân bổ chi tiết cho các nhiệm vụ, dự án là 1.007.393,7 tỷ đồng. Nếu không tính kế hoạch vốn cân đối NSĐP các địa phương giao tăng 59.223,7 tỷ đồng, tổng số vốn đã phân bổ chi tiết là 948.170,1 tỷ đồng, đạt 98,3% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao.

Số vốn chưa phân bổ chi tiết là 16.184,2 tỷ đồng vốn NSTW, chiếm 1,7% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao, của 9 bộ, cơ quan trung ương và 23 địa phương chủ yếu chưa phân bổ.

6 bộ, cơ quan trung ương và 16 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt từ mức bình quân chung cả nước.

Có 3 nguyên nhân: Dự kiến giao cho các dự án khởi công mới chưa đủ thủ tục đầu tư; Vốn chương trình mục tiêu quốc gia, các trường biên giới, vốn giao bổ sung kế hoạch vào tháng 6, tháng 7 và tháng 8/2026 cho các địa phương chưa được phân bổ chi tiết cho các dự án do đang hoàn thiện thủ tục đầu tư; Kế hoạch vốn mới được Thủ tướng Chính phủ giao bổ sung cho một số bộ, ngành và địa phương chưa phân bổ chi tiết cho các dự án.

Về giải ngân, theo báo cáo, số giải ngân từ đầu năm đến hết ngày 5/11 là 717.161,3 tỷ đồng, đạt 74,37% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

So với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, có 6 bộ, cơ quan trung ương và 16 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt từ mức bình quân chung cả nước, bao gồm:

Bộ, cơ quan trung ương: Ngân hàng Chính sách xã hội; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC); Bộ Công Thương; Bộ Công an; Ngân hàng Phát triển Việt Nam

Địa phương: Tỉnh Hà Tĩnh; thành phố Bắc Ninh; thành phố Hà Nội; tỉnh Lào Cai; thành phố Hải Phòng; tỉnh Thái Nguyên; thành phố Quảng Ninh; thành phố Đà Nẵng; tỉnh Tây Ninh; tỉnh Nghệ An; tỉnh Khánh Hòa; tỉnh Điện Biên; tỉnh Cà Mau; Thành phố Hồ Chí Minh; thành phố Đồng Nai; tỉnh Thanh Hóa.

Một số bộ và địa phương có giá trị giải ngân lớn (lũy kế giải ngân trên 15 nghìn tỷ đồng) như: Bộ Quốc phòng (38,6 nghìn tỷ đồng), Bộ Công an (34,8 nghìn tỷ đồng), Bộ Xây dựng (22,5 nghìn tỷ đồng).

Thành phố Hà Nội (125,8 nghìn tỷ đồng), Thành phố Hồ Chí Minh (112 nghìn tỷ đồng), thành phố Hải Phòng (35 nghìn tỷ đồng), tỉnh Hưng Yên (28,3 nghìn tỷ đồng), tỉnh Tây Ninh (26,2 nghìn tỷ đồng), thành phố Đồng Nai (20,4 nghìn tỷ đồng), tỉnh An Giang (17,7 nghìn tỷ đồng), thành phố Quảng Ninh (17 nghìn tỷ đồng), tỉnh Ninh Bình (16,4 nghìn tỷ đồng), thành phố Bắc Ninh (15,8 nghìn tỷ đồng).

Còn 27 bộ, cơ quan trung ương và 18 địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới bình quân chung cả nước. Trong đó, 5 bộ, cơ quan trung ương có tỷ lệ giải ngân dưới 20%, đặc biệt có 1 đơn vị chưa giải ngân bao gồm: Bộ Dân tộc và Tôn giáo (17,1%); Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (16,3%); Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (12,4%); Bộ Khoa học và Công nghệ (10%); Liên minh Hợp tác xã Việt Nam (0%).

Nếu không tính 5% kế hoạch vốn đầu tư công NSĐP (tương đương 30.675,4 tỷ đồng) thực hiện tiết kiệm để dự kiến đầu tư cho đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, số giải ngân đến hết ngày 5/11 của cả nước đạt 76,8% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (933.678,9 tỷ đồng).