Theo báo cáo nhanh của Bộ Tài chính, lũy kế đến hết ngày 24/9/2026, cả nước đã giải ngân 567.776,1 tỷ đồng, đạt 55,5% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

So với số liệu đến hết ngày 17/9 (giải ngân đạt 540.597,2 tỷ đồng, tương đương 52,9% kế hoạch), số vốn giải ngân trong tuần tăng thêm 27.178,9 tỷ đồng.

Giải ngân vốn đầu tư công tăng thêm 27.178,9 tỷ đồng trong 1 tuần. Ảnh minh họa: Đức Thanh

Nếu không tính 5% kế hoạch vốn đầu tư công ngân sách địa phương, tương đương 30.675,4 tỷ đồng, dự kiến tiết kiệm để đầu tư cho tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, tỷ lệ giải ngân đến hết ngày 24/9 đạt 57,2% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Cũng theo báo cáo của Bộ Tài chính, đến hết ngày 24/9, có 8 bộ, cơ quan trung ương và 20 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt từ mức bình quân chung cả nước trở lên.

Một số bộ, cơ quan trung ương có giá trị giải ngân lớn gồm Bộ Quốc phòng 31.800 tỷ đồng, Bộ Công an 29.900 tỷ đồng và Bộ Xây dựng 17.000 tỷ đồng.

Tại các địa phương, Hà Nội có giá trị giải ngân lớn nhất với 101.600 tỷ đồng, tiếp đến là TP. Hồ Chí Minh 89.500 tỷ đồng. Hải Phòng giải ngân 25.100 tỷ đồng; Hưng Yên 20.800 tỷ đồng; Tây Ninh 20.700 tỷ đồng và Đồng Nai 17.500 tỷ đồng.

Tuy nhiên, vẫn còn 25 bộ, cơ quan trung ương và 14 địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp hơn mức bình quân chung cả nước. Trong đó, 10 bộ, cơ quan trung ương có tỷ lệ giải ngân dưới 20% hoặc chưa giải ngân.

Các đơn vị có tỷ lệ giải ngân thấp gồm Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 19,4%; Bộ Xây dựng 14%; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 11,9%; Đài Truyền hình Việt Nam 9,7%; Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 9,3%; Thông tấn xã Việt Nam 8,5%; Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 8,3%; Bộ Khoa học và Công nghệ 6,2%. Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và Bộ Dân tộc và Tôn giáo chưa giải ngân.

Về phân bổ vốn, báo cáo của Bộ Tài chính cho biết, tổng kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2026 được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao là 1.022.607 tỷ đồng, gồm 372.380,4 tỷ đồng vốn ngân sách trung ương và 650.226,6 tỷ đồng vốn ngân sách địa phương.

Đến thời điểm báo cáo, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đã phân bổ chi tiết 1.017.860,8 tỷ đồng cho các nhiệm vụ, dự án. Nếu không tính 15.015,4 tỷ đồng kế hoạch vốn cân đối ngân sách địa phương giao tăng, số vốn đã phân bổ chi tiết đạt 98,1% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Số vốn chưa phân bổ chi tiết còn 19.761,6 tỷ đồng vốn ngân sách trung ương, chiếm 1,9% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, thuộc 6 bộ, cơ quan trung ương và 23 địa phương.

Theo Bộ Tài chính, số vốn này chủ yếu chưa được phân bổ do các dự án khởi công mới chưa đủ thủ tục đầu tư; một số nguồn vốn thuộc chương trình mục tiêu quốc gia, trường học tại khu vực biên giới và vốn được bổ sung trong các tháng 6, 7, 8/2026 đang hoàn thiện thủ tục đầu tư. Một số đơn vị cũng đề xuất điều chỉnh giảm kế hoạch vốn do không còn nhu cầu để điều chuyển cho các đơn vị có nhu cầu sử dụng.

Bộ Tài chính lưu ý các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Điện Biên và Hà Tĩnh chưa nhập đủ kế hoạch vốn đầu tư công nguồn cân đối ngân sách địa phương đã phân bổ lên Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về đầu tư công. Việc này dẫn đến số giải ngân vốn cân đối ngân sách địa phương được ghi nhận trên hệ thống vượt kế hoạch vốn địa phương đã cập nhật.