Giải ngân vốn đầu tư công sẽ bứt phá trong chặng cuối

Quyết tâm từ nghị trường đến hành động

Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI sáng 12/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh, Chính phủ đang chỉ đạo quyết liệt nhằm hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026. Theo Phó Thủ tướng, hoàn thành mục tiêu này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, có thể đóng góp thêm 1,7% vào tăng trưởng kinh tế, tạo động lực để phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng 10% trong năm nay.

Thông điệp của Phó Thủ tướng cho thấy, giải ngân vốn đầu tư công không chỉ là nhiệm vụ hoàn thành kế hoạch ngân sách, mà còn gắn trực tiếp với mục tiêu tăng trưởng của nền kinh tế. Trong bối cảnh cần tạo thêm động lực cho sản xuất, kinh doanh và phát triển kết cấu hạ tầng, mỗi công trình được đẩy nhanh tiến độ, mỗi khối lượng hoàn thành được nghiệm thu, thanh toán kịp thời đều góp phần chuyển nguồn lực ngân sách thành giá trị thực tế.

Giải ngân vốn đầu tư công đang vào chặng nước rút. Ảnh: Đức Thanh

Tinh thần quyết liệt ấy đang được cụ thể hóa bằng kết quả thực hiện trên cả nước. Theo báo cáo của Bộ Tài chính, đến hết ngày 5/11/2026, cả nước giải ngân 717.161,3 tỷ đồng, đạt 74,37% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Theo Phó Thủ tướng, kết quả giải ngân này là mức tích cực trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ2026 - 2030.

Tuy nhiên, với một lượng vốn lớn đang tiếp tục cần được giải ngân đã tạo ra sức ép rất lớn cho chặng cuối. Theo đó, muốn đạt mục tiêu cao nhất, yêu cầu đặt ra là các bộ, ngành, địa phương không chỉ dừng ở việc ban hành văn bản đôn đốc hay tổ chức thêm các cuộc họp. Điều quyết định là người đứng đầu phải trực tiếp vào cuộc, nắm rõ từng dự án đang vướng ở đâu, ai chịu trách nhiệm tháo gỡ và thời hạn xử lý cụ thể. Công trường phải tăng tốc, mặt bằng phải được bàn giao, vật liệu phải được bảo đảm, khối lượng hoàn thành phải được nghiệm thu và hồ sơ thanh toán phải được xử lý kịp thời. Nhịp giải ngân chỉ thực sự bứt phá khi những công việc ấy chuyển động đồng thời.

Khí thế tăng tốc tại các địa phương

Tại Hà Nội, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công được xác định là nhiệm vụ trọng tâm nhằm góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 11% trở lên trong năm 2026. Tính đến đầu tháng 11/2026, thành phố đã giải ngân vốn đầu tư công 125.444 tỷ đồng, bằng 104,5% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và 75,95% kế hoạch Thành phố giao sau khi loại trừ khoản tiết kiệm 5%, tăng 159,1% so với cùng kỳ năm trước.

Thành phố xác định đầu tư công và xây dựng là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Theo đó, tại Phiên họp UBND TP. Hà Nội thường kỳ tháng 11/2026 vừa qua, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng đã yêu cầu các sở, ngành và địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, tháo gỡ khó khăn cho các công trình chậm triển khai, đặc biệt là những dự án hạ tầng trọng điểm có khả năng tạo khối lượng xây lắp lớn. Kết quả thực hiện trong tháng 11 phải cao hơn tháng 10, qua đó góp phần tăng sản lượng xây dựng và tạo động lực cho kinh tế Thủ đô.

Khí thế tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công cũng đang được triển khai quyết liệt tại Thái Nguyên. Tại hội nghị đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội và giải ngân vốn đầu tư công của địa phương diễn ra đầu tháng 11 vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Mạnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương rà soát toàn bộ chỉ tiêu, xác định rõ những nhiệm vụ còn đạt thấp để tập trung giải pháp, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất. Việc rà soát phải hoàn thành trước ngày 10/11 để UBND tỉnh kịp thời chỉ đạo.

Tính đến đầu tháng 11/2026, toàn tỉnh đã giải ngân 7.824/10.837 tỷ đồng, đạt 72% kế hoạch vốn địa phương triển khai và khoảng 90% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao. Tuy nhiên, tiến độ giải ngân giữa các địa phương, chủ đầu tư và các nguồn vốn vẫn chưa đồng đều. Một số dự án còn gặp khó khăn trong giải phóng mặt bằng, hoàn thiện thủ tục đầu tư, tổ chức thi công và lập hồ sơ thanh toán.

Trước thực tế này, lãnh đạo tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn trong quá trình triển khai dự án, nhất là công tác giải phóng mặt bằng; đẩy nhanh kiểm đếm, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bàn giao mặt bằng. Đối với các công trình đã có khối lượng thực hiện, cần chủ động cân đối nguồn vốn, bảo đảm thanh toán kịp thời; đồng thời gắn kết quả giải ngân với trách nhiệm cụ thể của từng đơn vị. Yêu cầu đặt ra là phải chuyển quyết tâm thành hành động cụ thể, xử lý dứt điểm những vướng mắc đã được nhận diện, tạo chuyển biến rõ nét về tiến độ giải ngân trong những tuần cuối năm.

Tại Lâm Đồng, yêu cầu tăng tốc giải ngân được cụ thể hóa bằng các chỉ tiêu tiến độ hàng tuần và việc tăng cường kiểm tra trực tiếp tại công trường. Theo UBND tỉnh, đến hết ngày 6/11, tỷ lệ giải ngân đạt 59,5% tổng kế hoạch vốn được giao, tương đương 64,48% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Riêng tuần từ ngày 31/10 đến 6/11, toàn tỉnh giải ngân 301 tỷ đồng, chỉ bằng 1,41% kế hoạch; mới có 110/183 chủ đầu tư phát sinh giải ngân.

Trước áp lực thời gian, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười yêu cầu các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư thường xuyên có mặt tại công trường để kiểm tra, đôn đốc tiến độ; huy động tối đa nhân lực, máy móc, tổ chức thi công tăng ca, tăng kíp. Tỉnh đặt mục tiêu giải ngân bình quân ít nhất 5% tổng vốn mỗi tuần, đạt tối thiểu 95% kế hoạch vào ngày 31/12/2026 và hoàn thành 100% vào ngày 31/1/2027. Các chủ đầu tư phải nghiệm thu khối lượng hằng tuần, hoàn thiện hồ sơ thanh toán; Kho bạc Nhà nước khu vực XVI bố trí nhân lực, kể cả làm thêm cuối tuần, để xử lý hồ sơ kịp thời.

Có thể thấy tại mỗi địa phương đang có cách làm có thể khác nhau, nhưng đều cho thấy quyết tâm đưa giải ngân trở thành nhiệm vụ hành động cụ thể trong từng ngày, từng tuần. Nơi tập trung thúc đẩy các công trình hạ tầng trọng điểm, nơi gắn trách nhiệm người đứng đầu với từng chỉ tiêu, nơi đặt ra mức giải ngân tối thiểu hằng tuần và yêu cầu nhà thầu tăng ca, tăng kíp. Những chuyển động ấy tạo nên khí thế tăng tốc từ địa phương, góp phần vào nỗ lực chung của cả nước.

Chặng cuối năm không còn nhiều thời gian để chần chừ. Mỗi dự án chậm tiến độ phải được chỉ rõ nguyên nhân; mỗi vướng mắc phải có địa chỉ xử lý; vốn ở dự án không có khả năng giải ngân cần được rà soát để điều chuyển theo quy định sang nơi có khả năng thực hiện tốt hơn. Quan trọng hơn, tốc độ phải đi cùng chất lượng, kỷ luật và hiệu quả sử dụng vốn. Khi công trường thực sự chuyển động, khối lượng được hoàn thành và thanh toán kịp thời, quyết tâm giải ngân 100% mới có thể chuyển thành kết quả thực chất, đóng góp xứng đáng vào mục tiêu tăng trưởng của đất nước.

Vốn chưa phân bổ vẫn còn hơn 16.000 tỷ đồng Bên cạnh áp lực đẩy nhanh tiến độ thi công và thanh toán tại các dự án, việc hoàn tất phân bổ kế hoạch vốn cũng là khâu cần được xử lư khẩn trương trong chặng cuối năm. Theo báo cáo của Bộ Tài chính, đến hết ngày 5/11/2026, vẫn c̣n 16.184,2 tỷ đồng vốn ngân sách trung ương chưa được phân bổ chi tiết tại 9 bộ, cơ quan trung ương và 23 địa phương. Nguyên nhân chủ yếu do một số dự án khởi công mới chưa hoàn thiện thủ tục đầu tư; các chương tŕnh mục tiêu quốc gia, chương tŕnh xây dựng trường học tại xă biên giới đang tiếp tục hoàn thiện thủ tục và một số kế hoạch vốn mới được giao bổ sung. Việc sớm hoàn tất thủ tục, phân bổ vốn cho các dự án đủ điều kiện có ư nghĩa quan trọng, bởi nếu chậm ở khâu này, thời gian tổ chức thực hiện và giải ngân trong năm sẽ tiếp tục chậm lại.