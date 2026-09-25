Giải ngân vốn đầu tư công phải gắn với trách nhiệm người điều hành

Quang cảnh buổi làm việc của đồng chí Nguyễn Đức Dũng với Đảng ủy xã Quế Sơn.

Báo cáo với Đoàn công tác, Bí thư Đảng ủy xã Quế Sơn Đinh Nguyên Vũ cho biết, xã Quế Sơn đã hoàn thành lập Nhiệm vụ Quy hoạch chung đô thị Quế Sơn đến năm 2050, trình Sở Xây dựng thẩm định; hoàn thành lập quy hoạch chi tiết 1/500 Cụm Công nghiệp Đông Phú 1 và Khu phố chợ Đông Phú. Triển khai thực hiện đo đạc, lập bản đồ địa chính; hoàn thành công tác cắm mốc, xác định ranh giới, lập bảng mô tả mốc giới thửa đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; hoàn thành công tác tổng điều tra kinh tế và tổng kiểm kê tài sản công năm 2026. Đã tiếp nhận toàn bộ 29 công trình bàn giao từ Ban Quản lý dự án khu vực Quế Sơn (cũ); phân bổ 100% nguồn vốn Chương trình MTQG năm 2026 với tổng nguồn vốn 12 tỷ đồng cho 11 công trình hạ tầng; phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật nhiều công trình giao thông, thủy lợi, chiếu sáng. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, đạt 45% kế hoạch.

Tính đến ngày 10-9, thu nội địa đạt 28.240 triệu đồng, đạt 94% dự toán HĐND xã giao và 100% dự toán thành phố giao. Cùng thời điểm, tổng chi ngân sách địa phương thực hiện 251.317 triệu đồng, đạt 77% dự toán thành phố và 76% dự toán HĐND xã giao; trong đó, chi đầu tư phát triển đạt 26.827 triệu đồng, đạt 89% dự toán thành phố và chi thường xuyên đạt 224.482 triệu đồng, đạt 77% dự toán.

Đảng ủy xã Quế Sơn cho rằng cũng kiến nghị thành phố quan tâm phân bổ tăng thêm biên chế so với dự kiến hiện nay để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ; chỉ đạo các sở ngành phối hợp với xã giải quyết các vướng mắc tại dự án Khu du lịch sinh thái suối Nước Mát - Đèo Le; sớm triển khai dự án nâng cấp mở rộng tuyến đường ĐH8.QS và cầu Rù Rì; quan tâm bổ sung danh mục đầu tư công trung hạn dự án Cầu Mè Tré và chỉ đạo giải quyết dứt điểm việc thu hồi đất đối với Công ty Cổ phần Sản xuất thương mại và dịch vụ Ngọc Nam Phương tại Cụm công nghiệp Đông Phú 1.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Đức Dũng cho rằng, bên cạnh một số định hướng phát triển mới đã được hình thành như Cụm công nghiệp Đông Phú 1, kinh tế đêm Quế Sơn Night, phát triển du lịch sinh thái - cộng đồng, các sản phẩm OCOP… Quế Sơn cần nghiêm túc nhìn nhận khâu tổ chức thực hiện ở một số lĩnh vực còn hạn chế như tiến độ đầu tư xây dựng, giải ngân vốn đầu tư công còn chậm; một số công trình, dự án chuyển tiếp, công tác giải phóng mặt bằng, quyết toán, xử lý tài sản công và các vấn đề tồn đọng chưa được giải quyết dứt điểm. Các động lực phát triển kinh tế đã được định hướng nhưng hiệu quả thực tế, khả năng đóng góp vào tăng trưởng chưa được lượng hóa rõ. Sản xuất nông nghiệp vẫn chủ yếu quy mô nhỏ; chuyển đổi cơ cấu và liên kết sản xuất, tiêu thụ còn chậm…

Địa phương cũng cần khẩn trương rà soát toàn bộ các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 theo chỉ tiêu nghị quyết đề ra; xác định rõ chỉ tiêu đã đạt, có khả năng đạt, còn thấp hoặc có nguy cơ không hoàn thành. Đối với từng chỉ tiêu còn thấp phải làm rõ nguyên nhân, khối lượng còn lại, giải pháp, thời hạn và người chịu trách nhiệm. Xác định giải ngân đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm gắn với trách nhiệm điều hành; rà soát từng dự án, từng nguồn vốn, không điều hành bằng tỷ lệ chung.

Đối với kế hoạch vốn 92,410 tỷ đồng, địa phương phải làm rõ toàn bộ phần vốn chưa giải ngân, phân loại cụ thể nguyên nhân. Việc đánh giá tăng trưởng của xã phải có cơ sở số liệu cụ thể, thực chất. Tập trung nguồn lực vào những động lực có khả năng tạo kết quả thực chất. Đối với Cụm công nghiệp Đông Phú 1, xử lý đồng bộ các vấn đề về giải phóng mặt bằng, hạ tầng, đất đai, doanh nghiệp hiện hữu và thu hút đầu tư; xây dựng tiến độ tổng thể, xác định rõ từng phần việc thuộc xã và phần việc cần thành phố hỗ trợ. Đối với Khu phố chợ Đông Phú, làm rõ tiến độ giải phóng mặt bằng, hạ tầng kết nối, trách nhiệm chủ đầu tư, tái định cư và thời hạn hoàn thành từng hạng mục.