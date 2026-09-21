Giải ngân vốn đầu tư công: Nâng cao trách nhiệm 'nói đi đôi với làm'

Đồng chí Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, cùng chủ trì hội nghị.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Hồ Hải và Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Văn Thiều chủ trì buổi làm việc.

Theo báo cáo tại buổi làm việc, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 (bao gồm nguồn vốn năm 2025 chuyển sang) bố trí cho 3 Ban QLDA chuyên ngành cấp tỉnh là hơn 4.850 tỷ đồng, chiếm 47% tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 của toàn tỉnh (bao gồm năm 2025 chuyển sang).

Cụ thể, Ban QLDA công trình nông nghiệp được bố trí trên 1.311 tỷ đồng (chiếm 12,7%), phân bổ cho 25 dự án. Ban QLDA xây dựng công trình giao thông được bố trí khoảng 1.237 tỷ đồng (chiếm 12%), phân bổ cho 41 dự án. Ban QLDA xây dựng được bố trí trên 2.301 tỷ đồng (chiếm 22,3%), phân bổ cho 38 dự án.

Đến tháng 8, các đơn vị đã giải ngân hơn 2.032 tỷ đồng (đạt 41,9%); ước tính đến tháng 9 giải ngân khoảng 2.543 đồng (đạt 52,4%).

Giám đốc Sở Tài chính Huỳnh Công Quân cho biết: Vướng mắc trong công tác GPMB là một trong những khó khăn lớn nhất hiện nay.

Đồng chí Huỳnh Công Quân, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh, nhận định: Đến 31/1/2027 ước giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn đã được bố trí trong thời gian quy định. Tuy nhiên, tiến độ giải ngân dự kiến sẽ không đạt 75% trong quý III theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Giám đốc Ban QLDA công trình nông nghiệp tỉnh Nguyễn Minh Đức phát biểu tại buổi làm việc.

Lãnh đạo các Ban QLDA chuyên ngành đã báo cáo tiến độ triển khai một số dự án trọng điểm. Đồng chí Nguyễn Minh Đức, Giám đốc Ban QLDA công trình nông nghiệp tỉnh, cho biết: Đơn vị phấn đấu tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đến cuối năm đạt khoảng 90-95%. Trong đó, 3 dự án sử dụng vốn Trung ương sẽ hoàn thành giải ngân 100%. Các dự án còn lại bị chậm chủ yếu do vướng công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), tiêu biểu như dự án kè Bạc Liêu, kè Năm Căn.

Giám đốc Ban QLDA xây dựng tỉnh Trịnh Thanh Sang báo cáo tiến độ các dự án do ban làm chủ đầu tư.

Đồng chí Trịnh Thanh Sang, Giám đốc Ban QLDA xây dựng tỉnh, thông tin: Trong 38 dự án do ban làm chủ đầu tư có 10 dự án đạt tỷ lệ giải ngân trên 75%. Riêng Dự án bệnh viện 1.200 giường có nhiều gói thầu mua sắm thiết bị phức tạp, dự kiến đến cuối năm có thể giải ngân đạt khoảng 1.232 tỷ đồng, sử dụng hết nguồn vốn Trung ương hỗ trợ, còn lại vốn địa phương.

Ngoài ra, 3 Ban QLDA chuyên ngành đang thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư cho 35 dự án thuộc nhóm B trở lên. Hiện đã có 24 dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư, đang triển khai lập, trình thẩm định, phê duyệt dự án; 11 dự án còn lại đang trong quá trình lập, trình thẩm định, phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư.

Tại buổi làm việc, những “điểm nghẽn” khiến tiến độ giải ngân chưa đạt kỳ vọng được nhìn nhận, đánh giá như: Vướng mắc trong công tác GPMB; tiến độ hoàn thành hồ sơ, thủ tục không đồng đều, dẫn đến không thể giao vốn cho toàn bộ các dự án ngay từ đầu năm 2026, mà phải bổ sung nhiều lần; nguồn cung vật liệu xây dựng khan hiếm; một số dự án triển khai ngay thời điểm thời tiết bất lợi mưa nhiều dẫn đến tiến độ chậm.

Theo đó, các mốc thời gian cụ thể trong đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đã được nêu ra: Đối với các dự án đang triển khai thực hiện, chủ đầu tư tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân trong các tháng cuối quý III và đầu quý IV, hạn chế dồn khối lượng thực hiện và giải ngân trong tháng 12/2026; đối với các dự án sử dụng vốn năm 2025 chuyển sang, giải ngân hết kế hoạch vốn trước ngày 31/12/2026, tránh tình trạng bị huỷ vốn, ưu tiên giải ngân phần vốn ngân sách Trung ương.

Đặc biệt, UBND các xã, phường có dự án còn vướng công tác GPMB khẩn trương thực hiện các biện pháp tháo gỡ để bàn giao mặt bằng, tạo điều kiện để chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Hồ Hải phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Phát biểu chỉ đạo kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Hồ Hải yêu cầu 3 Ban QLDA chuyên ngành khẩn trương rà soát, đánh giá từng dự án, từng gói thầu; linh hoạt điều hành tiến độ thi công tương ứng với khối lượng giải ngân.

Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị Đảng uỷ UBND tỉnh chỉ đạo quyết liệt hơn nữa trong công tác GPMB; các Ban QLDA phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư năm 2027 và kiên quyết xử lý nghiêm các nhà thầu cố tình chậm tiến độ.

"Cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, “nói đi đôi với làm”, nói đến đâu phải làm được đến đó, có trách nhiệm với từng nhiệm vụ được giao. Toàn tỉnh phải nỗ lực tối đa trong những tháng còn lại của năm nay để hoàn thành tốt nhất công tác giải ngân vốn đầu tư công", đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ nhấn mạnh./.