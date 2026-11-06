Giải ngân vốn đầu tư công: Lào Cai xếp thứ 4/34 tỉnh, thành phố

Theo báo cáo, đến ngày 2/11/2026, toàn tỉnh giải ngân vốn đầu tư công đạt 88,95% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, vượt mốc tiến độ 10 tháng (83,3%). So với tháng 9, tỷ lệ giải ngân tăng 0,25 điểm phần trăm, thứ hạng giảm một bậc, đứng thứ 4/34 tỉnh, thành phố.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho các dự án đầu tư trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, tiến độ giải ngân ở cấp xã không đồng đều. Tính cả số vốn giao mới, các xã, phường đã giải ngân 5.106,1/7.142,6 tỷ đồng, đạt 71,5%. Tuy nhiên toàn tỉnh chỉ có 7/99 xã, phường đạt mốc tiến độ 83,3%, giảm 19 địa phương so với thời điểm đánh giá 9 tháng; 92 địa phương chưa đạt tiến độ, trong đó 15 địa phương có kết quả giải ngân dưới 50%; 74 địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp hơn mức bình quân chung của tỉnh; 2 địa phương có tỷ lệ thấp nhất là xã Phúc Khánh đạt 33,4%, xã Sơn Lương đạt 35,1%.

Các địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án, đảm bảo giải ngân vốn theo chỉ đạo của tỉnh.

Trước thực trạng này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tháo gỡ khó khăn cho các dự án, quyết liệt thực hiện các giải pháp tăng thu ngân sách và phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026.

Đồng chí Dương Quốc Huy - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, các ngành tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, quyết tâm hoàn thành cao nhất các mục tiêu năm 2026. UBND tỉnh phân công lãnh đạo trực tiếp làm việc với từng địa phương, đơn vị để giải quyết khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ thời hạn và kết quả.

Lào Cai phấn đấu giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2026.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Dương Quốc Huy cũng yêu cầu đẩy nhanh giải ngân gắn với khối lượng thực hiện thực tế, quản lý chặt chẽ vốn tạm ứng; hoàn thành phương án tháo gỡ 62 dự án chậm tiến độ trước ngày 15/11. Các địa phương, đơn vị phải chủ động rà soát từng dự án, xác định rõ nguyên nhân chậm giải ngân, tập trung xử lý dứt điểm các vướng mắc về thủ tục, mặt bằng và tổ chức thi công, đảm bảo đạt tiến độ, chất lượng, nghiệm thu và thanh toán theo quy định.