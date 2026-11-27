Tại báo cáo ngày 26/11, Bộ Tài chính cho biết, tổng vốn kế hoạch đầu tư công năm 2026 đến thời điểm báo cáo là 1.030.627,1 tỷ đồng.

Tổng số vốn các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đã phân bổ chi tiết cho các nhiệm vụ, dự án là 1.016.824,4 tỷ đồng (bao gồm: vốn ngân sách trung ương là 306.594,5 tỷ đồng, vốn ngân sách địa phương là 710.230 tỷ đồng). Nếu không tính kế hoạch vốn cân đối ngân sách địa phương các địa phương giao tăng 61.837,7 tỷ đồng, tổng số vốn đã phân bổ chi tiết là 954.986,8 tỷ đồng, đạt 98,6% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao (bao gồm 5% tiết kiệm ngân sách địa phương cho đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng).

(Ảnh minh họa)

Số vốn chưa phân bổ chi tiết là 13.802,7 tỷ đồng vốn ngân sách trung ương (chiếm 1,4% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao) của 6 bộ, cơ quan trung ương và 30 địa phương chưa phân bổ do: (i) Dự kiến giao cho các dự án khởi công mới chưa đủ thủ tục đầu tư; (ii) Vốn chương trình mục tiêu quốc gia, các trường biên giới, vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giao bổ sung kế hoạch cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương chưa phân bổ chi tiết cho các dự án.

Theo Bộ Tài chính, số giải ngân từ đầu năm đến hết ngày 19/11/2026 là 748.807,2 tỷ đồng, đạt 77,3% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Tính đến hết ngày 19/11/2026, so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, có 7 bộ, cơ quan trung ương và 17 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt từ mức bình quân chung cả nước, bao gồm: Bộ, cơ quan trung ương: Ngân hàng Chính sách xã hội; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC); Ngân hàng Phát triển Việt Nam; Bộ Công Thương; Bộ Quốc phòng; Bộ Công an.

Địa phương: Thành phố Bắc Ninh; thành phố Hà Nội; tỉnh Hà Tĩnh; thành phố Hải Phòng; tỉnh Thái Nguyên; tỉnh Lào Cai; thành phố Đà Nẵng; thành phố Quảng Ninh; tỉnh Tây Ninh; tỉnh Điện Biên; tỉnh Khánh Hòa; tỉnh Nghệ An; tỉnh Cà Mau; tỉnh Đồng Tháp; thành phố Đồng Nai; Thành phố Hồ Chí Minh; tỉnh Thanh Hóa.

Một số bộ và địa phương có giá trị giải ngân lớn (lũy kế giải ngân trên 15 nghìn tỷ đồng) như: Bộ Quốc phòng (43,4 nghìn tỷ đồng), Bộ Công an (35,1 nghìn tỷ đồng), Bộ Xây dựng (20,8 nghìn tỷ đồng). Thành phố Hà Nội (128,9 nghìn tỷ đồng), Thành phố Hồ Chí Minh (114,3 nghìn tỷ đồng), thành phố Hải Phòng (36,9 nghìn tỷ đồng), tỉnh Hưng Yên (29 nghìn tỷ đồng), tỉnh Tây Ninh (27,2 nghìn tỷ đồng), thành phố Đồng Nai (20,9 nghìn tỷ đồng), tỉnh Ninh Bình (18,9 nghìn tỷ đồng), tỉnh An Giang (18,2 nghìn tỷ đồng), thành phố Quảng Ninh (17,7 nghìn tỷ đồng), thành phố Bắc Ninh (16,3 nghìn tỷ đồng), tỉnh Nghệ An (15,7 nghìn tỷ đồng).

Còn 27 bộ, cơ quan trung ương và 17 địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới bình quân chung cả nước; trong đó, 5 đơn vị có tỷ lệ giải ngân dưới 20% (1 đơn vị chưa giải ngân), bao gồm: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18,4%); các dự án thành phần giải phóng mặt bằng do địa phương thực hiện của Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng (17,2%); Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (12,4%); Bộ Khoa học và Công nghệ (10,6%); Liên minh Hợp tác xã Việt Nam (0%).