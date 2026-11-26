Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh tiếp tục dẫn đầu về giá trị giải ngân

Theo báo cáo nhanh của Bộ Tài chính tại Văn bản số 19128/BTC-ĐTPT ngày 26/11/2026, tổng số vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2026 đã được Quốc hội quyết định là 1.105.017,4 tỷ đồng. Trong đó, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã giao cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương 968.789,4 tỷ đồng, gồm 319.368,7 tỷ đồng vốn ngân sách trung ương và 649.420,7 tỷ đồng vốn ngân sách địa phương.

Lũy kế từ đầu năm đến hết ngày 19/11, cả nước giải ngân được 748.807,2 tỷ đồng, đạt 77,3% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Trước đó, số giải ngân đến hết ngày 12/11 là 730.006,4 tỷ đồng, tương đương 75,4% kế hoạch.

Như vậy, trong tuần từ ngày 12/11 đến ngày 19/11, số vốn giải ngân phát sinh đạt 18.800,8 tỷ đồng, đưa tỷ lệ giải ngân chung tăng thêm 1,9 điểm phần trăm.

Xây dựng tuyến cao tốc Bắc Nam, trong ảnh tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai. Ảnh: Hà Minh

Nếu không tính 5% kế hoạch vốn đầu tư công ngân sách địa phương, tương đương 30.675,4 tỷ đồng, thực hiện tiết kiệm để dự kiến đầu tư cho Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, tỷ lệ giải ngân đến hết ngày 19/11 đạt 79,8% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Báo cáo của Bộ Tài chính cũng nêu ra một số bộ, địa phương có giá trị giải ngân lớn, lũy kế trên 15 nghìn tỷ đồng.

Cụ thể, ở khối bộ, cơ quan trung ương, Bộ Quốc phòng giải ngân 43,4 nghìn tỷ đồng; Bộ Công an đạt 35,1 nghìn tỷ đồng; Bộ Xây dựng đạt 20,8 nghìn tỷ đồng.

Ở khối địa phương, Hà Nội có giá trị giải ngân lớn nhất với 128,9 nghìn tỷ đồng, tiếp đến là TP. Hồ Chí Minh với 114,3 nghìn tỷ đồng. Hải Phòng đạt 36,9 nghìn tỷ đồng; Hưng Yên 29 nghìn tỷ đồng; Tây Ninh 27,2 nghìn tỷ đồng; Đồng Nai 20,9 nghìn tỷ đồng; Ninh Bình 18,9 nghìn tỷ đồng; An Giang 18,2 nghìn tỷ đồng; Quảng Ninh 17,7 nghìn tỷ đồng; Bắc Ninh 16,3 nghìn tỷ đồng và Nghệ An 15,7 nghìn tỷ đồng.

Xét theo tỷ lệ giải ngân so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, có 7 bộ, cơ quan trung ương và 17 địa phương đạt từ mức bình quân chung cả nước trở lên.

Trong đó, các bộ, cơ quan trung ương gồm: Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Bộ Công thương, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an.

Các địa phương gồm: Bắc Ninh, Hà Nội, Hà Tĩnh, Hải Phòng, Thái Nguyên, Lào Cai, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Tây Ninh, Điện Biên, Khánh Hòa, Nghệ An, Cà Mau, Đồng Tháp, Đồng Nai, TP. Hồ Chí Minh và Thanh Hóa.

Tuy nhiên cũng vẫn còn 27 bộ, cơ quan trung ương và 17 địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới mức bình quân chung cả nước. Đáng chú ý, báo cáo ghi nhận 5 đơn vị, trường hợp có tỷ lệ giải ngân dưới 20%, trong đó có 1 đơn vị chưa giải ngân.

Cụ thể, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đạt 18,4%; các dự án thành phần giải phóng mặt bằng do địa phương thực hiện thuộc Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng đạt 17,2%; Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đạt 12,4%; Bộ Khoa học và Công nghệ đạt 10,6%; Liên minh Hợp tác xã Việt Nam chưa phát sinh giải ngân.

Vốn phân bổ chi tiết đạt 98,6% kế hoạch

Về tình hình phân bổ vốn, báo cáo của Bộ Tài chính cho biết, tổng số vốn các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đã phân bổ chi tiết cho các nhiệm vụ, dự án đạt 1.016.824,4 tỷ đồng, gồm 306.594,5 tỷ đồng vốn ngân sách trung ương và 710.230 tỷ đồng vốn ngân sách địa phương.

Nếu không tính 61.837,7 tỷ đồng vốn cân đối ngân sách địa phương giao tăng so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, tổng số vốn đã phân bổ chi tiết đạt 954.986,8 tỷ đồng, bằng 98,6% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao. Tỷ lệ này đã bao gồm 5% tiết kiệm ngân sách địa phương dành cho Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.

Số vốn chưa phân bổ chi tiết là 13.802,7 tỷ đồng vốn ngân sách trung ương, chiếm 1,4% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, thuộc 6 bộ, cơ quan trung ương và 30 địa phương.

Theo Bộ Tài chính, nguyên nhân chưa phân bổ chi tiết gồm: vốn dự kiến giao cho các dự án khởi công mới chưa đủ thủ tục đầu tư; vốn chương trình mục tiêu quốc gia, các trường biên giới và vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước được giao bổ sung kế hoạch cho các bộ, cơ quan trung ương, địa phương chưa được phân bổ chi tiết đến từng dự án.

Bộ Tài chính cho biết, kế hoạch vốn cân đối ngân sách địa phương năm 2026 do các địa phương giao tăng so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao là 61.837,7 tỷ đồng. Tổng kế hoạch giao năm 2026, bao gồm kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và kế hoạch vốn cân đối địa phương giao tăng, đạt 1.030.627,1 tỷ đồng.