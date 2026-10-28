Giải ngân vốn đầu tư công đạt 65,9% kế hoạch, một số bộ, cơ quan chậm tiến độ

Lào Cai nằm trong danh sách 21 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt từ mức bình quân chung cả nước.

Bộ Tài chính đã có ngày 27/10/2026 về việc thực hiện chế độ báo cáo nhanh theo tuần tình hình phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2026 - lũy kế đến hết ngày 22/10/2026.

Theo Bộ Tài chính, số giải ngân từ đầu năm đến hết ngày 15/10/2026 là 660.739,5 tỷ đồng, đạt 64,6% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Số giải ngân từ đầu năm đến hết ngày 22/10/2026 là 673.970,1 tỷ đồng, đạt 65,9% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Như vậy, số giải ngân phát sinh trong tuần 15/10/2026 – 22/10/2026 là 13.230,6 tỷ đồng.

06 bộ, cơ quan trung ương và 21 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt từ mức bình quân chung cả nước

Kết quả tính đến hết ngày 22/10/2026, so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, có 06 bộ, cơ quan trung ương và 21 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt từ mức bình quân chung cả nước, bao gồm:

Bộ, cơ quan trung ương: Ngân hàng Chính sách xã hội; Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC); Bộ Công an; Ngân hàng Phát triển Việt Nam; Bộ Công thương; Bộ Quốc phòng.

Địa phương: Tỉnh Hà Tĩnh; thành phố Bắc Ninh; thành phố Hà Nội; tỉnh Lào Cai; tỉnh Thái Nguyên; thành phố Hải Phòng; thành phố Đà Nẵng; tỉnh Tây Ninh; tỉnh Nghệ An; thành phố Quảng Ninh; tỉnh Khánh Hòa; tỉnh Điện Biên; Thành phố Hồ Chí Minh; tỉnh Cà Mau; thành phố Đồng Nai; tỉnh Gia Lai; tỉnh Lạng Sơn; tỉnh Tuyên Quang; tỉnh Lai Châu; tỉnh Thanh Hóa; tỉnh Phú Thọ.

Một số bộ và địa phương có giá trị giải ngân lớn (lũy kế giải ngân trên 15 nghìn tỷ đồng) như:

Bộ Quốc phòng (34,4 nghìn tỷ đồng), Bộ Công an (34 nghìn tỷ đồng), Bộ Xây dựng (20,4 nghìn tỷ đồng).

Thành phố Hà Nội (120 nghìn tỷ đồng), Thành phố Hồ Chí Minh (107 nghìn tỷ đồng), thành phố Hải Phòng (32,3 nghìn tỷ đồng), tỉnh Hưng Yên (26,8 nghìn tỷ đồng), tỉnh Tây Ninh (24,5 nghìn tỷ đồng), thành phố Đồng Nai (19,4 nghìn tỷ đồng), tỉnh An Giang (17,1 nghìn tỷ đồng), thành phố Quảng Ninh (15,7 nghìn tỷ đồng), tỉnh Ninh Bình (15,2 nghìn tỷ đồng), thành phố Bắc Ninh (15,2 nghìn tỷ đồng).

Còn 27 bộ, cơ quan trung ương và 13 địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới bình quân chung cả nước

Còn 27 bộ, cơ quan trung ương và 13 địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới bình quân chung cả nước. Trong đó, một số bộ, cơ quan trung ương có tỷ lệ giải ngân dưới 20% và chưa giải ngân, bao gồm: Đài Truyền hình Việt Nam (19,7%); Bộ Xây dựng (16,8%); Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (13,8%); Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (12,4%); Bộ Dân tộc và Tôn giáo (10,5%); Bộ Khoa học và Công nghệ (6,9%); Liên minh hợp tác xã Việt Nam (0%)...

Nếu không tính 5% kế hoạch vốn đầu tư công ngân sách địa phương (tương đương 30.675,4 tỷ đồng) thực hiện tiết kiệm để dự kiến đầu tư cho đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, số giải ngân đến hết ngày 22/10/2026 của cả nước đạt 67,9% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (991.931,6 tỷ đồng).