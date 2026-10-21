Giải ngân vốn đầu tư công đạt 64,6% kế hoạch

Bộ Tài chính đã có báo cáo số 16767/BTC-ĐTPT ngày 20/10/2026 về việc thực hiện chế độ báo cáo nhanh theo tuần tình hình phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2026 - lũy kế đến hết ngày 15/10/2026.

Tổng kế hoạch đầu tư công giao năm 2026 đến 15/10/2026 là 1.071.555,6 tỷ đồng

Theo báo cáo, tổng kế hoạch đầu tư công vốn NSNN năm 2026 đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao là 1.022.607 tỷ đồng, bao gồm: vốn ngân sách trung ương (NSTW) là 372.380,4 tỷ đồng và vốn ngân sách địa phương (NSĐP) là 650.226,6 tỷ đồng. Tổng số vốn còn lại thuộc thẩm quyền của Chính phủ chưa giao (so với số Quốc hội quyết định) là 83.216,4 tỷ đồng (vốn NSTW).

Kế hoạch vốn cân đối NSĐP năm 2026 các địa phương giao tăng so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (theo số liệu cập nhật trên Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG) về đầu tư công đến thời điểm báo cáo) là 48.948,6 tỷ đồng.

Như vậy, tổng kế hoạch giao năm 2026 đến thời điểm báo cáo (gồm: kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, kế hoạch vốn cân đối địa phương giao tăng) là 1.071.555,6 tỷ đồng.

Tổng số vốn đã phân bổ chi tiết là 1.011.563,7 tỷ đồng

Tổng số vốn các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đã phân bổ chi tiết cho các nhiệm vụ, dự án là 1.060.512,3 tỷ đồng (bao gồm: vốn NSTW là 361.337,1 tỷ đồng, vốn NSĐP là 699.175,2 tỷ đồng). Nếu không tính kế hoạch vốn cân đối NSĐP các địa phương giao tăng 48.948,6 tỷ đồng, tổng số vốn đã phân bổ chi tiết là 1.011.563,7 tỷ đồng, đạt 98,9% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao (bao gồm 5% tiết kiệm NSĐP cho đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng).

Số vốn chưa phân bổ chi tiết là 11.043,2 tỷ đồng vốn NSTW (chiếm 1,1% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao) của 05 bộ, cơ quan trung ương và 20 địa phương chủ yếu chưa phân bổ do: (i) dự kiến giao cho các dự án khởi công mới chưa đủ thủ tục đầu tư, chưa được cấp có thẩm quyền giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030; (ii) vốn chương trình mục tiêu quốc gia, các trường biên giới, vốn giao bổ sung kế hoạch vào tháng 6, tháng 7 và tháng 8/2026 cho các địa phương chưa được phân bổ chi tiết cho các dự án do đang hoàn thiện thủ tục đầu tư; (iii) đề xuất điều chỉnh giảm kế hoạch vốn do không còn nhu cầu để điều chuyển cho bộ, cơ quan và địa phương có nhu cầu sử dụng.

Số giải ngân từ đầu năm đến hết ngày 15/10/2026 là 660.739,5 tỷ đồng

Theo Bộ Tài chính, số giải ngân từ đầu năm đến hết ngày 08/10/2026 là 652.125,4 tỷ đồng, đạt 63,8% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Số giải ngân từ đầu năm đến hết ngày 15/10/2026 là 660.739,5 tỷ đồng, đạt 64,6% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Như vậy, số giải ngân phát sinh trong tuần 08/10/2026 – 15/10/2026 là 8.614,1 tỷ đồng.

06 bộ, cơ quan trung ương và 19 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt từ mức bình quân chung cả nước

Tính đến hết ngày 15/10/2026, so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, có 06 bộ, cơ quan trung ương và 19 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt từ mức bình quân chung cả nước, bao gồm:

Bộ, cơ quan trung ương: Ngân hàng Chính sách xã hội; Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC); Ngân hàng Phát triển Việt Nam; Bộ Công thương; Bộ Công an; Bộ Quốc phòng.

Địa phương: Tỉnh Hà Tĩnh; thành phố Bắc Ninh; thành phố Hà Nội; tỉnh Lào Cai; thành phố Hải Phòng; tỉnh Thái Nguyên; tỉnh Nghệ An; thành phố Đà Nẵng; thành phố Quảng Ninh; tỉnh Tây Ninh; tỉnh Khánh Hòa; tỉnh Điện Biên; Thành phố Hồ Chí Minh; thành phố Đồng Nai; tỉnh Cà Mau; tỉnh Lai Châu; tỉnh Tuyên Quang; tỉnh Lạng Sơn; tỉnh Phú Thọ.

Một số bộ và địa phương có giá trị giải ngân lớn (lũy kế giải ngân trên 15 nghìn tỷ đồng) như:

Bộ Quốc phòng (34,4 nghìn tỷ đồng), Bộ Công an (32,3 nghìn tỷ đồng), Bộ Xây dựng (20 nghìn tỷ đồng).

Thành phố Hà Nội (118,2 nghìn tỷ đồng), Thành phố Hồ Chí Minh (105 nghìn tỷ đồng), Thành phố Hải Phòng (31,8 nghìn tỷ đồng), Tỉnh Hưng Yên (26,6 nghìn tỷ đồng), Tỉnh Tây Ninh (23,4 nghìn tỷ đồng), Thành phố Đồng Nai (19,2 nghìn tỷ đồng), Tỉnh An Giang (17 nghìn tỷ đồng), Thành phố Quảng Ninh (15,5 nghìn tỷ đồng).

Còn 27 bộ, cơ quan trung ương và 15 địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới bình quân chung cả nước

Còn 27 bộ, cơ quan trung ương và 15 địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới bình quân chung cả nước. Trong đó, một số bộ, cơ quan trung ương có tỷ lệ giải ngân dưới 20% và chưa giải ngân như: Bộ Xây dựng (16,5%); Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (13,5%); Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (12,4%); Bộ Dân tộc và Tôn giáo (10,5%); Đài Truyền hình Việt Nam (9,7%); Bộ Khoa học và Công nghệ (6,9%); Liên minh hợp tác xã Việt Nam (0%).

Nếu không tính 5% kế hoạch vốn đầu tư công NSĐP (tương đương 30.675,4 tỷ đồng) thực hiện tiết kiệm để dự kiến đầu tư cho đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, số giải ngân đến hết ngày 15/10/2026 của cả nước đạt 66,6% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (991.931,6 tỷ đồng).

Toàn văn Báo cáo của Bộ Tài chính về việc thực hiện chế độ báo cáo nhanh theo tuần tình hình phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2026 - lũy kế đến hết ngày 15/10/2026./.