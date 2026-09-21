Giải ngân vốn đầu tư công: Bám sát từng dự án, tháo gỡ điểm nghẽn

Điều chuyển nguồn lực hợp lý

Theo Sở Tài chính, hết tháng 8 năm nay, tỉnh giải ngân hơn 12,4 nghìn tỷ đồng vốn đầu tư công và các chương trình mục tiêu quốc gia, đạt 79,47% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao năm 2026 (nếu không tính 5% tiết kiệm chi, tỷ lệ giải ngân đạt 83,35%). Theo báo cáo ngày 2/9 của Bộ Tài chính, tỉnh Bắc Ninh đứng đầu trong 34 tỉnh, thành phố về tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công. Kết quả này có sự đóng góp từ cách tổ chức thực hiện sát với tiến độ thực tế của từng dự án. Các chủ đầu tư tích cực kiểm soát khối lượng thực hiện, tiến độ thi công và những vấn đề có thể ảnh hưởng đến khả năng giải ngân để chủ động xử lý.

Công nhân thi công cầu Vân Hà.

Ban Quản lý dự án Giao thông và Nông nghiệp tỉnh Bắc Ninh số 2 là một trong những đơn vị có khối lượng vốn lớn và tiến độ giải ngân nhanh. Với hơn 5.393 tỷ đồng vốn được giao, Ban đã giải ngân hơn 4.480 tỷ đồng, đạt 83,1%. Khối lượng công việc tập trung ở nhiều dự án giao thông quy mô lớn như: Đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội, đoạn qua tỉnh Bắc Ninh; cầu Kênh Vàng và đường dẫn hai đầu cầu.

Ông Nguyễn Xuân Đương, Giám đốc Ban Quản lý dự án Giao thông và Nông nghiệp tỉnh Bắc Ninh số 2 cho biết: “Xác định giải ngân vốn phải gắn với tiến độ thực tế, không chờ đến cuối năm mới tập trung thực hiện, Ban thường xuyên rà soát khối lượng, tiến độ giải phóng mặt bằng, khả năng thi công và nhu cầu vốn của từng công trình để chủ động điều hành”.

Ban đã đề xuất điều chuyển khoảng 216 tỷ đồng từ các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp sang những dự án có nhu cầu và khả năng giải ngân tốt hơn. Đề xuất điều chuyển khoảng 1.200 tỷ đồng để bảo đảm tiến độ chi trả giải phóng mặt bằng dự án kết nối sân bay Gia Bình với Hà Nội. Việc điều chỉnh nguồn lực theo khả năng thực hiện giúp những dự án có điều kiện triển khai được bổ sung vốn kịp thời, hạn chế tình trạng vốn bố trí nhưng chưa thể giải ngân.

Tại cấp xã, nhiều địa phương cũng có tỷ lệ giải ngân cao như: Phường Ninh Xá đạt 100%; phường Nhân Hòa 89,3%; xã Sơn Hải 86,4%; xã Phúc Hòa 81,2%... Những kết quả này cho thấy, tiến độ giải ngân được cải thiện rõ khi các khâu từ chuẩn bị đầu tư đến tổ chức thực hiện và thanh toán được phối hợp nhịp nhàng.

Rõ trách nhiệm, sát tiến độ

Giải ngân vốn đầu tư công đúng kế hoạch giúp các công trình nhanh chóng có nguồn lực triển khai, sớm phát huy hiệu quả, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội. Ngay từ đầu năm, tỉnh tăng cường kiểm tra, nắm tình hình tại các dự án, nhất là công trình giao thông trọng điểm, kịp thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, nâng cao tỷ lệ giải ngân.

Cầu Kênh Vàng đang được đẩy nhanh tiến độ thi công để giải ngân vốn theo kế hoạch.

Tại các cuộc kiểm tra nhiều công trình giao thông trọng điểm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Tân Phượng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư thường xuyên cập nhật tiến độ, tập trung tháo gỡ vướng mắc. Những dự án chậm tiến độ, đồng chí yêu cầu xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm và khả năng giải ngân cụ thể để có hướng xử lý phù hợp.

Tại các cuộc kiểm tra nhiều công trình giao thông trọng điểm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Tân Phượng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư thường xuyên cập nhật tiến độ, tập trung tháo gỡ vướng mắc. Với những dự án chậm, đồng chí yêu cầu xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm và khả năng giải ngân cụ thể để có hướng xử lý phù hợp.

Tại xã Sơn Hải, việc giải ngân được gắn với trách nhiệm cụ thể của từng bộ phận và tiến độ thực tế của từng công trình. Theo Chủ tịch UBND xã Hoàng Minh Phương, ngay từ khi được giao vốn, xã phân công cụ thể cho từng bộ phận, xác định rõ trách nhiệm và thời hạn xử lý từng phần việc. Lãnh đạo xã thường xuyên trao đổi với đơn vị thi công, tư vấn và các cơ quan chuyên môn để tháo gỡ vướng mắc. Khi công trình có khối lượng đủ điều kiện nghiệm thu, xã tập trung hoàn thiện hồ sơ, thực hiện thanh toán kịp thời, bảo đảm giải ngân bám sát khối lượng thực tế.

Tương tự, tại các phường Ninh Xá, phường Nhân Hòa, lãnh đạo địa phương trực tiếp kiểm điểm tiến độ thi công, giải ngân vốn theo từng tuần.

Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, Phó Giám đốc Sở Tài chính, việc đứng đầu cả nước về tỷ lệ giải ngân đến hết tháng 8 là động lực để tỉnh tiếp tục duy trì kết quả đạt được. Tuy nhiên, khối lượng vốn còn phải giải ngân lớn, trong khi tiến độ giữa các dự án, địa phương chưa đồng đều. Có dự án thi công chậm, tỷ lệ giải ngân tại một số xã, phường chưa đạt 50% tổng số vốn được giao, ảnh hưởng đến tiến độ chung. Trước thực tế này, các chủ đầu tư cần cập nhật sát tình hình thực hiện, xác định rõ khối lượng còn lại và xây dựng kế hoạch cụ thể theo từng tháng, qua đó chủ động xử lý vướng mắc.

Các địa phương tập trung gỡ vướng, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng cho nhà thầu để có khối lượng hoàn thành, nghiệm thu, kịp thời giải ngân vốn. Lãnh đạo các xã, phường được giao làm chủ đầu tư tiếp tục phát huy trách nhiệm của người đứng đầu, nhất là tại những địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp. Sở Tài chính theo dõi, tổng hợp tình hình, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo xử lý vướng mắc và đề xuất điều chỉnh vốn giữa các dự án khi cần thiết.

Việc phân loại rõ từng nhóm dự án, tập trung xử lý những công trình còn chậm và ưu tiên nguồn lực cho các dự án có khả năng thực hiện tốt sẽ giúp tỉnh giữ vững đà giải ngân. Qua đó, nguồn vốn nhanh chóng phát huy hiệu quả.