Đắk Lắk là một trong 15 tỉnh, thành phố có dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam đi qua với chiều dài 98,68km thuộc địa phận 13 xã, phường ở phía Đông tỉnh này. Điểm khởi đầu ở phía Bắc xã Xuân Lộc và kết thúc ở phía Nam xã Hòa Xuân, trên tuyến có 1 ga hành khách Hòa Thành ở phường Phú Yên và 2 trạm bảo dưỡng ở xã Xuân Thọ và phường Phú Yên.