Giải ngân vốn đảm bảo tiến độ cho dự án Vành đai 4
Ngày 18/11, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội tiến hành giám sát việc tổ chức triển khai và thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô Hà Nội trên địa bàn thành phố. Phó Chủ tịch UBND thành phố Đỗ Anh Tuấn; Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Thị Thanh Mai; Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Trần Thanh Hà chủ trì buổi làm việc.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/giai-ngan-von-dam-bao-tien-do-cho-du-an-vanh-dai-4-246261118171641036.htm