Giải ngân thực chất, đóng góp cho tăng trưởng kinh tế 10%

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn trả lời chất vấn trước Quốc hội. Ảnh: VPQH

Đẩy mạnh giải ngân vốn vào các dự án trọng điểm

Tại Phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Tài chính sáng 12/11, vấn đề giải ngân vốn đầu tư công tiếp tục nhận được sự quan tâm của các đại biểu Quốc hội.

Chất vấn Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, đại biểu Trần Hoàng Ngân (Đoàn TP. Hồ Chí Minh) đề cập đến các chỉ tiêu ngân sách đầy thách thức của năm 2027, trong đó dự toán thu ngân sách nhà nước tăng 31,8%, chi đầu tư phát triển tăng 56,7% so với dự toán năm 2026. Đại biểu đề nghị Bộ trưởng làm rõ những giải pháp trọng tâm để thực hiện các mục tiêu này.

Trả lời chất vấn, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết, dự toán ngân sách năm 2027 được xây dựng trên cơ sở phân tích, dự báo sát thực tiễn, rà soát chặt chẽ các nguồn thu ổn định và nguồn thu mới phát sinh. Trong đó, giải pháp căn cơ là đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công vào các dự án trọng điểm có sức lan tỏa, qua đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Theo Bộ trưởng, giai đoạn 2026-2030, nhu cầu vốn đầu tư tăng 2,21 lần, riêng đầu tư công tăng 2,6 lần. Cùng với việc đẩy mạnh đầu tư công, cần phát triển thị trường vốn để thu hút thêm nguồn lực cho nền kinh tế; thực hiện nghiêm Kết luận 18 của Trung ương và Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, phấn đấu đưa hệ số ICOR về mức 4,5-4,8.

Thông tin về kết quả giải ngân năm 2026, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết, đến hết tháng 10, tỷ lệ giải ngân đạt 74% kế hoạch vốn. Theo Bộ trưởng, kết quả này có sự chuyển biến tích cực trong bối cảnh lượng vốn đầu tư công năm nay rất lớn, tăng 22% so với năm trước. Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt tại các phiên giao ban định kỳ, đồng thời Kết luận 366 của Bộ Chính trị đưa giải ngân đầu tư công vào một trong những tiêu chí đánh giá thi đua. Mục tiêu đặt ra là giải ngân 100% kế hoạch vốn trong năm nay.

Đại biểu Trần Hoàng Ngân nêu câu hỏi chất vấn. Ảnh: VPQH

Làm rõ thêm vấn đề này, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh, Chính phủ đang chỉ đạo quyết liệt nhằm hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026. Đây không chỉ là yêu cầu về tiến độ thực hiện kế hoạch vốn mà còn có ý nghĩa quan trọng đối với việc hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế. “Việc hoàn thành mục tiêu giải ngân có thể đóng góp thêm 1,7% vào tăng trưởng, tạo động lực để phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 10% trong năm 2026” - Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Đánh giá về kết quả giải ngân 74% trong 10 tháng, Phó Thủ tướng cho rằng, đây là mức thực hiện rất tích cực, nhất là trong bối cảnh năm 2026 là năm đầu tiên của nhiệm kỳ. So với kết quả giải ngân trong những năm đầu nhiệm kỳ trước đây, tỷ lệ đạt được là rất tốt.

Chính phủ sẽ tiếp tục chỉ đạo quyết liệt việc giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm giải ngân thực chất, đóng góp vào thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế của đất nước trong năm 2026 - Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh.

Liên quan đến vấn đề tạm ứng vốn, Phó Thủ tướng cho biết, tạm ứng vốn là hoàn toàn khách quan. Bởi vì, năm nay là năm đầu tiên có quy định sau khi ký hợp đồng có phần tạm ứng 30% cho các nhà thầu, đặc biệt các dự án lớn để các nhà thầu mua nguyên vật liệu và chuẩn bị các điều kiện thi công.

Phó Thủ tướng khẳng định, việc tạm ứng vốn theo quy định là bình thường, không có gì bất thường; bên cạnh đó, vẫn còn một số rất ít khoản tồn đọng từ trước cần tiếp tục xử lý.

Tháo gỡ điểm nghẽn từ khâu chuẩn bị dự án, giải phóng mặt bằng

Bên cạnh yêu cầu tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công trong nước, việc tháo gỡ khó khăn trong giải ngân vốn ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài cũng là vấn đề được các đại biểu Quốc hội quan tâm.

Đại biểu Trình Lam Sinh (Đoàn An Giang) dẫn báo cáo của Bộ Tài chính, cho biết tỷ lệ giải ngân vốn nước ngoài đến cuối tháng 10/2026 đạt 35,42%, thấp hơn nhiều so với mặt bằng chung giải ngân vốn trong nước. Nguyên nhân chủ yếu nằm ở khâu chuẩn bị dự án và giải phóng mặt bằng, chiếm đến 25% số dự án. Đại biểu đề nghị Bộ trưởng làm rõ giải pháp tháo gỡ những điểm nghẽn này, nhất là khi nhu cầu huy động vốn nước ngoài trong giai đoạn 2026-2030 rất lớn.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng làm rõ các vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm tại Phiên chất vấn. Ảnh: VPQH

Về vấn đề này, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết, nhu cầu huy động vốn ODA trong giai đoạn 2026-2030 lên tới hơn 1 triệu tỷ đồng. Tuy nhiên, tiến độ giải ngân nguồn vốn này thường chậm hơn vốn trong nước do phải đồng thời bảo đảm sự tương thích giữa pháp luật Việt Nam và quy định của các nhà tài trợ như Ngân hàng Thế giới (WB), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) và Ngân hàng Tái thiết Đức (KfW).

Để khắc phục tình trạng này, Bộ Tài chính đang đàm phán nhằm hài hòa hóa thủ tục, đồng thời sửa đổi Luật Đầu tư công theo hướng tiệm cận thông lệ quốc tế.

Đáng chú ý, khâu chuẩn bị dự án được tập trung rút ngắn thời gian từ bình quân 4 năm xuống còn 18-20 tháng; đồng thời, giải quyết dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng thuộc trách nhiệm của các địa phương – Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh.

Làm rõ thêm, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cho rằng, tiếp tục huy động nguồn vốn ODA cùng với các nguồn vốn khác để thúc đẩy, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế là rất cần thiết. Tuy nhiên, phải tính toán rất kỹ đến hiệu quả sử dụng nguồn vốn này, nhất là khi nước ta không còn là quốc gia được nhận các khoản ODA giá thấp nữa.

“Phải tính toán đầy đủ chi phí, đặc biệt là cần xem xét rà soát các điều kiện liên quan đến thi công, lựa chọn nhà thầu để đảm bảo khoản vay phải hiệu quả và an toàn. Chính phủ đã có chỉ đạo về việc đánh giá hiệu quả kinh tế của các dự án, chỉ tập trung vào một số dự án đem lại hiệu quả về kinh tế - xã hội, kể cả hiệu quả tài chính để vay và chỉ tập trung vào một số dự án lớn, không dàn trải như trước đây” – Phó Thủ tướng nêu rõ.