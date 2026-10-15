Giải ngân phải đi cùng hiệu quả đầu tư các dự án

Đoàn công tác của Sở Dân tộc và Tôn giáo TP Đà Nẵng kiểm tra hiệu quả giải ngân các Chương trình mục tiêu quốc gia ở vùng dân tộc thiểu số.

Theo phản ánh của các địa phương, những khó khăn hiện nay chủ yếu tập trung ở các công trình chuyển tiếp từ cấp huyện cũ. Quá trình tiếp nhận, rà soát hồ sơ và tổ chức triển khai khiến một số dự án chậm tiến độ, ảnh hưởng đến khả năng giải ngân nguồn vốn được giao. Tại xã Nam Trà My, dự án Trung tâm Y tế Nam Trà My có tổng mức đầu tư hơn 34 tỷ đồng, đến nay phần thô cơ bản hoàn thành nhưng tiến độ vẫn còn chậm. Địa phương đang phối hợp với nhà thầu đẩy nhanh thi công, phấn đấu hoàn thành trong năm 2026. Trong khi đó, tại xã Phước Hiệp, các tồn đọng chủ yếu tập trung ở 11 dự án chuyển tiếp từ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Phước Sơn cũ. Đáng chú ý, hai công trình gồm cầu qua sông Trường Phước Hòa - Phước Hiệp và ngầm tràn sông Nước Mỹ được xác định không có khả năng hoàn thành trong năm 2026, gây áp lực đối với tiến độ giải ngân chung. Trước thực tế này, địa phương đề xuất trả lại ngân sách khoảng 26 tỷ đồng, trong đó kiến nghị điều chỉnh khoảng 5 tỷ đồng để thực hiện một dự án khác trên địa bàn.

Tại xã Nam Giang, khó khăn lớn nhất hiện nay là thiếu cán bộ chuyên môn về xây dựng nên việc quyết toán các công trình đã hoàn thành gặp nhiều trở ngại. Xã kiến nghị Sở Tài chính và Sở Dân tộc và Tôn giáo hỗ trợ chuyên môn, hướng dẫn xử lý hồ sơ để có cơ sở giải ngân phần vốn còn lại theo quy định. Một số địa phương khác cũng gặp khó do chưa giải phóng được mặt bằng, hồ sơ quyết toán chưa hoàn thiện và giá vật liệu xây dựng tăng. Đơn cử như ở xã Sông Kôn, tuyến đường giao thông có tổng vốn gần 8 tỷ đồng, chuyển tiếp từ giai đoạn trước, vẫn chưa thể đẩy nhanh tiến độ vướng mặt bằng…

Kết luận buổi làm việc, ông Đặng Tấn Phương - Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo TP Đà Nẵng ghi nhận sự chủ động của các địa phương trong triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia. Đồng thời, yêu cầu tiếp tục rà soát toàn bộ công trình, dự án, nhất là các dự án chuyển tiếp sau sắp xếp đơn vị hành chính, đánh giá đầy đủ khối lượng thực hiện, tiến độ và khả năng hoàn thành. Đối với những công trình còn khả năng hoàn thành trong thời gian cho phép, địa phương cần tập trung đôn đốc nhà thầu tăng tốc thi công, sớm đưa công trình vào sử dụng. Với các dự án kéo dài, nhà thầu không đáp ứng yêu cầu, chủ đầu tư phải đánh giá cụ thể nguyên nhân, báo cáo đầy đủ và kiên quyết xử lý, thay thế khi cần thiết, tránh thất thoát, lãng phí ngân sách.

Lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo cũng yêu cầu các địa phương thực hiện chế độ báo cáo tiến độ hằng tuần, hằng tháng đối với toàn bộ công trình sử dụng vốn đầu tư và vốn sự nghiệp. Qua đó, những dự án có nguy cơ chậm tiến độ cần được nhận diện sớm để có phương án xử lý, thay vì chờ đến cuối năm mới tìm cách tháo gỡ. "Các địa phương cần sớm tháo gỡ những khó khăn trong quá trình triển khai các dự án, đẩy nhanh tiến độ để đưa vào sử dụng. Không để những dự án cứ kéo dài, chôn chân, rồi lại kiến nghị trả ngân sách", ông Đặng Tấn Phương lưu ý. Đối với những vướng mắc khác được phản ánh tại buổi làm việc, Sở Dân tộc và Tôn giáo thành phố tổng hợp, kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, tháo gỡ.