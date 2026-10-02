Giải ngân dự án giao thông trọng điểm đạt 40,7%. Ảnh minh họa

Bộ Tài chính cho biết, tiến độ giải ngân các dự án giao thông trọng điểm hiện thấp hơn đáng kể so với bình quân chung cả nước, trong khi thời gian còn lại để hoàn thành kế hoạch năm 2026 không còn nhiều.

Đến ngày 21/9, cả nước có 55 dự án, gồm 112 dự án thành phần đã giải ngân hơn 105.000 tỷ đồng, tương đương 40,7% kế hoạch vốn, trong khi tỷ lệ chung cả nước đạt 57%.

Tiến độ bị ảnh hưởng bởi vướng mắc giải phóng mặt bằng, thiếu và tăng giá vật liệu, nhân công cũng như hạn chế trong tổ chức thực hiện.

Bộ Tài chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chủ động điều chuyển vốn từ dự án giải ngân chậm sang dự án có khả năng giải ngân tốt hơn, đồng thời khẳng định không giảm kế hoạch vốn năm 2026 để ghi tăng vốn vào năm 2027.