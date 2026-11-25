Dự có đồng chí Giàng Thị Hoa - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; đại diện Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh, Hội Nông dân phường Đoàn Kết và 9 hộ tham gia dự án.

Dự án triển khai tại tổ dân phố 7, 9 và Nậm Loỏng (phường Đoàn Kết) với 9 hộ hội viên được vay vốn. Trong đó, 6 hộ được vay 100 triệu đồng/hộ, 1 hộ vay 80 triệu đồng, 1 hộ vay 70 triệu đồng và 1 hộ vay 50 triệu đồng. Thời hạn vay 48 tháng.

Hội viên nông dân phường Đoàn Kết ký nhận vốn vay từ Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh để đầu tư chăn nuôi lợn thương phẩm.

Nguồn vốn được các hộ sử dụng để mua lợn giống, đầu tư làm mới, tu sửa chuồng trại, mua thức ăn bổ sung và thuốc thú y phục vụ chăn nuôi. Các hộ cam kết sử dụng vốn đúng mục đích.

Cán bộ Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh trao vốn cho các hộ tham gia dự án "Chăn nuôi lợn thương phẩm".

Phát biểu tại buổi giải ngân, đồng chí Giàng Thị Hoa - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh đề nghị: Các hộ sử dụng vốn đúng mục đích, chủ động áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, chú trọng vệ sinh chuồng trại và phòng, chống dịch bệnh để nâng cao hiệu quả chăn nuôi. Hội Nông dân phường tăng cường theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng vốn; phối hợp tập huấn, chuyển giao kỹ thuật, kịp thời hỗ trợ hội viên tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai dự án. Đồng thời, từng bước hình thành các tổ hợp tác chăn nuôi, tạo liên kết và hỗ trợ nhau trong sản xuất.

Đồng chí Giàng Thị Hoa - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh phát biểu tại buổi giải ngân.

Nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh giúp các hộ có thêm điều kiện đầu tư chuồng trại, con giống, thức ăn, phát triển chăn nuôi lợn thương phẩm theo hướng hàng hóa. Qua đó, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống hội viên và thúc đẩy phong trào Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi tại địa phương.