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Giải ngân dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku đạt 99,7%

Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku đang bứt phá mạnh mẽ với tỷ lệ giải ngân năm 2026 đạt 99,7% kế hoạch vốn. Toàn dự án phấn đấu cơ bản hoàn thành thông xe kỹ thuật vào cuối năm 2027.

Báo Gia Lai
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Dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku có tổng chiều dài khoảng 125 km, quy mô 4 làn xe, tổng mức đầu tư sơ bộ 43.734 tỷ đồng, được chia thành 3 dự án thành phần (DATP).

Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng toàn bộ dự án đạt tỷ lệ 97,3% (122,37/125,75 km), trong đó, DATP 1 và DATP 3 đã bàn giao 100% mặt bằng sạch.

Thi công Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku đoạn qua địa bàn xã Ia Băng (thuộc DATP 3). Ảnh: Hà Duy

Thi công Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku đoạn qua địa bàn xã Ia Băng (thuộc DATP 3). Ảnh: Hà Duy

Đến nay, ở DTP 1, tổng khối lượng đạt khoảng 880,5 tỷ đồng (21% giá trị hợp đồng), phấn đấu hoàn thành toàn bộ vào tháng 6-2028. Đối với DATP2, các nhà thầu đã thiết lập 100 mũi thi công, đạt khối lượng khoảng 243 tỷ đồng. DATP 3 có khối lượng đạt khoảng 890,5 tỷ đồng (15,07%), dự kiến hoàn thành toàn bộ vào tháng 9-2028.

Về nguồn vốn, năm 2026, các DATP được bố trí 9.529,9 tỷ đồng, lũy kế giải ngân đến nay là 9.499,8 tỷ đồng (đạt 99,7%).

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HÀ DUY

Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/giai-ngan-du-an-cao-toc-quy-nhon-pleiku-dat-997-post604280.html