Giải ngân đầu tư công tăng hơn 217.500 tỷ đồng so với cùng kỳ
Bộ Tài chính cho biết, đến hết tháng 10, cả nước đã giải ngân hơn 708.567 tỷ đồng vốn đầu tư công năm 2026, đạt 74,1% kế hoạch Thủ tướng giao. Số vốn giải ngân tăng hơn 217.524 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2025. Nếu không tính khoản vốn địa phương tiết kiệm để dự kiến đầu tư đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, tỷ lệ giải ngân đạt 76,6%.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/giai-ngan-dau-tu-cong-tang-hon-217500-ty-dong-so-voi-cung-ky-246261106093719519.htm