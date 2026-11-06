Giải ngân đầu tư công tăng hơn 217.500 tỷ đồng so với cùng kỳ

Quy hoạch đô thị phải gắn liền với cuộc sống, lấy người dân làm trung tâm, các giá trị nhân văn và không để doanh nghiệp nhỏ, người nghèo bị bỏ lại phía sau. Đây là khẳng định của Thủ tướng Anwar Ibrahim trong buổi lễ nhân dịp Ngày Quy hoạch đô thị thế giới (World Town Planning Day) 2026 và công bố các đề án lớn nhằm định hình tương lai đô thị của Malaysia đến năm 2040 - Quy hoạch Không gian quốc gia (RFN) lần thứ 5 và Chính sách Đô thị hóa quốc gia (DPN) lần thứ 3.