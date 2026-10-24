Giải ngân đầu tư công ở Lâm Đồng: Nơi đạt 71%, nơi mới 20%

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Nguyễn Huy Thành – TTXVN

Ngày 24/10, lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng làm việc với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 3 cùng các Ban quản lý dự án khu vực trực thuộc nhằm đánh giá tình hình triển khai, kết quả giải ngân vốn đầu tư công, đồng thời làm rõ những khó khăn, vướng mắc để có giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện trong những tháng cuối năm 2026.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 3, đơn vị cùng 8 Ban quản lý dự án khu vực trực thuộc được giao làm chủ đầu tư 263 dự án, trong đó Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 3 trực tiếp phụ trách 44 dự án và Ban quản lý dự án khu vực phụ trách 219 dự án. Tổng kế hoạch vốn được giao là 4.247 tỷ đồng, gồm 3.345 tỷ đồng vốn năm 2026 và 901 tỷ đồng vốn năm 2025 kéo dài.

Tính đến ngày 22/10, tổng giá trị giải ngân của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 3 và 8 Ban quản lý dự án khu vực trực thuộc đạt 2.115 tỷ đồng, tương ứng 49,8% kế hoạch. Trong đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 3 giải ngân 1.576 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 52,4%; các Ban quản lý dự án khu vực giải ngân 539 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 43,6%.

Trong nhóm các Ban quản lý dự án khu vực trực thuộc, Ban Quản lý dự án khu vực Cư Jút có tỷ lệ giải ngân cao nhất đạt 71%, tiếp đến là Ban Quản lý dự án khu vực Đắk Song tỷ lệ giải ngân đạt 67,34%. Ngược lại, một số đơn vị có tỷ lệ giải ngân còn thấp như Ban Quản lý dự án khu vực Đắk R’lấp mới đạt 20,01%, Ban Quản lý dự án khu vực Đắk Glong có tỷ lệ giải ngân đạt 25,31% và Ban Quản lý dự án khu vực Tuy Đức có tỷ lệ giải ngân đạt 36,57%. Dự kiến trong tháng 10/2026, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 3 (bao gồm cả các Ban quản lý dự án khu vực trực thuộc) cam kết giải ngân thêm 323,50 tỷ đồng, đến hết tháng 10 phấn đấu nâng tỷ lệ giải ngân lũy kế lên 56,5%.

Ông Trịnh Anh, Chủ tịch UBND phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Nguyễn Huy Thành – TTXVN

Theo đánh giá từ cơ quan chuyên môn, tiến độ giải ngân chậm xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Đối với các dự án chuẩn bị đầu tư, khởi công mới, nhiều công trình vẫn đang trong giai đoạn lập dự án, khảo sát, thiết kế và lựa chọn nhà thầu, khối lượng giải ngân chưa đáng kể. Đối với các dự án chuyển tiếp, việc vừa thi công vừa điều chỉnh thiết kế, dự toán, cùng sự biến động giá vật liệu và thời tiết mưa kéo dài ở khu vực phía Tây của tỉnh Lâm Đồng đã ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ công trường.

Đáng chú ý, công tác giải phóng mặt bằng vẫn là điểm nghẽn lớn. Việc xác minh nguồn gốc đất, tài sản và nhân khẩu tại một số địa phương còn chậm; nhiều diện tích đất chuyển nhượng qua nhiều chủ chưa được cấp giấy chứng nhận hoặc bị chồng lấn ranh giới thu hồi. Bên cạnh đó, một số hộ dân chưa đồng thuận với đơn giá bồi thường, chậm bàn giao mặt bằng. Bên cạnh vướng mắc về mặt bằng, công tác quản lý của chủ đầu tư còn thiếu quyết liệt trong đôn đốc đơn vị tư vấn và xử lý nhà thầu vi phạm. Nhiều đơn vị thi công chưa huy động đủ nhân lực, thiết bị theo cam kết và chậm hoàn thiện hồ sơ thanh toán.

Để khắc phục tình trạng này, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 3 sẽ đề xuất điều chỉnh vốn nội bộ, ưu tiên cho các dự án có khối lượng và đủ điều kiện giải ngân năm 2026; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các địa phương đẩy nhanh kiểm kê, lập phương án bồi thường, bàn giao mặt bằng cho các dự án trọng điểm trong tháng 10/2026. Chủ đầu tư cũng yêu cầu các nhà thầu tranh thủ thời tiết thuận lợi, tăng ca, bổ sung mũi thi công và kiên quyết áp dụng các biện pháp xử lý nghiêm như phạt tiến độ, chấm dứt hợp đồng hoặc điều chuyển khối lượng đối với các nhà thầu yếu kém.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Võ Ngọc Hiệp yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 3 và các Ban quản lý dự án khu vực trực thuộc căn cứ khối lượng công việc thực tế, xây dựng kế hoạch giải ngân chi tiết theo tuần, tháng, đồng thời cam kết tiến độ cụ thể đối với từng dự án. Các đơn vị phải chủ động rà soát tiến độ, có giải pháp bù đắp ngay trong tuần tiếp theo nếu không đạt mục tiêu giải ngân theo kế hoạch tuần. Tỉnh giữ nguyên mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 đã đề ra; riêng nguồn vốn chuyển tiếp từ năm 2025 phải được giải ngân đạt 100% chậm nhất vào ngày 31/12/2026.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh, thời gian còn lại của năm không nhiều, các đơn vị, địa phương phải tập trung cao độ, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Các sở, ngành liên quan tăng cường phối hợp kiểm tra, kịp thời tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo xử lý những vấn đề phát sinh, phấn đấu hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 đã đề ra.