Giải ngân đầu tư công được tính vào KPI cán bộ

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh phát biểu tại cuộc họp

Đó là yêu cầu được Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh đưa ra tại cuộc họp về thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 của các phường, xã trên địa bàn.

Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND TPHCM, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đến hết quý III-2026 phải đạt 70%. Kết quả giải ngân cũng được đưa vào đánh giá KPI đối với cán bộ, công chức, viên chức. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn 71 phường, xã có tỷ lệ giải ngân chưa đạt yêu cầu.

Vì vậy, UBND TPHCM tổ chức cuộc họp để các địa phương báo cáo tình hình thực hiện, những khó khăn, vướng mắc và giải pháp thúc đẩy giải ngân trong thời gian tới.

Tại cuộc họp, đại diện Sở Tài chính cho biết, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của 168 phường, xã, đặc khu đã có chuyển biến tích cực trong tháng 7, tháng 8 và từ đầu tháng 9 đến nay. Hiện nhiều địa phương vẫn có tỷ lệ giải ngân thấp hơn mức chung.

Sở Tài chính đề nghị các phường, xã, đặc khu tiếp tục tập trung chỉ đạo, điều hành, tháo gỡ khó khăn nhằm nâng cao tỷ lệ giải ngân trong những ngày còn lại của tháng 9 và quý IV-2026.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh nhận định, việc giải ngân vốn đầu tư công trong 6 tháng đầu năm chậm chủ yếu do các yếu tố khách quan. Trong tháng 7 và tháng 8, tiến độ đã có chuyển biến tích cực và dự kiến tháng 9 sẽ tiếp tục được cải thiện.

Theo ông Hoàng Nguyên Dinh, tổng nguồn vốn được giao cho các phường, xã không lớn, hơn 36.000 tỷ đồng trong tổng số 147.000 tỷ đồng vốn đầu tư công của toàn thành phố, chiếm hơn 20%. Do đó, các địa phương phải chủ động, nỗ lực tối đa để hoàn thành nhiệm vụ giải ngân được giao.

Một trong những vấn đề được lãnh đạo TPHCM đặc biệt lưu ý là bảo đảm nguồn vật liệu xây dựng cho các dự án đầu tư công. Phó Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu các phường, xã, đặc khu khẩn trương báo cáo nhu cầu và nguồn cung vật liệu xây dựng, gồm cát san lấp, cát xây dựng và đá, trong những tháng còn lại của năm 2026 và giai đoạn 2027-2031.

Các địa phương phải ước tính nhu cầu vật liệu trên cơ sở danh mục các công trình được triển khai tại địa bàn, gửi Sở Xây dựng tổng hợp, báo cáo UBND TPHCM. Trên cơ sở này, thành phố sẽ xem xét, giải quyết các vấn đề liên quan đến nguồn vật liệu, trong đó có việc khai thác các mỏ vật liệu trên địa bàn, nhằm đáp ứng nhu cầu cho các dự án.

Lãnh đạo TPHCM yêu cầu các địa phương không chỉ tập trung vào tỷ lệ giải ngân trước mắt mà phải chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết, nhất là nguồn vật liệu, để bảo đảm tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công trong những năm tới.