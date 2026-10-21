Giải ngân đầu tư công đạt hơn 660.700 tỷ đồng

Giải ngân vốn đầu tư công đạt 64,6% kế hoạch. (Ảnh minh họa)

Theo báo cáo của Bộ Tài chính tại Văn bản số 16767/BTC-ĐTPT ngày 20/10/2026, lũy kế giải ngân vốn đầu tư công đến hết ngày 15/10 đạt 660.739,5 tỷ đồng, tăng 8.614,1 tỷ đồng so với ngày 8/10. Mức tăng này cao hơn 502,2 tỷ đồng so với số giải ngân của tuần trước đó.

Năm 2026, tổng kế hoạch vốn đầu tư công từ ngân sách nhà nước được Thủ tướng Chính phủ giao là 1.022.607 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách trung ương là 372.380,4 tỷ đồng, vốn ngân sách địa phương là 650.226,6 tỷ đồng. Các địa phương giao tăng thêm 48.948,6 tỷ đồng từ nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương, đưa tổng kế hoạch vốn lên 1.071.555,6 tỷ đồng.

Đến thời điểm báo cáo, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đã phân bổ chi tiết 1.060.512,3 tỷ đồng. Nếu không tính phần vốn cân đối ngân sách địa phương giao tăng, số vốn đã phân bổ đạt 98,9% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Theo Bộ Tài chính, đến ngày 15/10, có 6 bộ, cơ quan trung ương và 19 địa phương đạt tỷ lệ giải ngân từ mức bình quân chung cả nước trở lên. Ngược lại, 27 bộ, cơ quan trung ương và 15 địa phương có tỷ lệ thấp hơn mức bình quân.

Về giá trị giải ngân, Bộ Quốc phòng đạt 34.400 tỷ đồng, Bộ Công an đạt 32.300 tỷ đồng. Tại địa phương, Hà Nội dẫn đầu với 118.200 tỷ đồng, tiếp đến là TP.HCMvới 105.000 tỷ đồng. Hải Phòng đạt 31.800 tỷ đồng, Hưng Yên đạt 26.600 tỷ đồng.