Giải ngân đầu tư công đạt hơn 567.776 tỷ đồng, còn nhiều đơn vị dưới mức bình quân

Đến hết ngày 24/9/2026, giải ngân vốn đầu tư công đạt 567.776,1 tỷ đồng, bằng 55,5% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Bộ Tài chính vừa có Báo cáo số 15509/BTC-PTHT ngày 1/10/2026 về tình hình phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2026, lũy kế đến hết ngày 24/9.

Theo báo cáo, tổng kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2026 được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao là 1.022.607 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách trung ương 372.380,4 tỷ đồng và vốn ngân sách địa phương 650.226,6 tỷ đồng.

Nếu không tính phần vốn cân đối ngân sách địa phương các địa phương giao tăng 15.015,4 tỷ đồng, tổng số vốn đã phân bổ chi tiết đạt 1.002.845,4 tỷ đồng, tương đương 98,1% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Đáng chú ý, vẫn còn 19.761,6 tỷ đồng vốn ngân sách trung ương chưa được phân bổ chi tiết, chiếm 1,9% kế hoạch. Số vốn này thuộc 6 bộ, cơ quan trung ương và 23 địa phương.

Theo Bộ Tài chính, nguyên nhân chủ yếu là một số dự án khởi công mới chưa hoàn thành thủ tục đầu tư hoặc chưa được giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030; một số nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia, trường biên giới và vốn được bổ sung trong các tháng 6, 7, 8/2026 đang tiếp tục hoàn thiện thủ tục để phân bổ cho dự án. Một phần vốn cũng đang được đề xuất điều chỉnh giảm để chuyển sang các đơn vị có nhu cầu sử dụng.

Đến hết ngày 17/9, giải ngân đạt 540.597,2 tỷ đồng, tương đương 52,9% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Đến ngày 24/9, con số này tăng lên 567.776,1 tỷ đồng, đạt 55,5% kế hoạch, tức tăng 27.178,9 tỷ đồng so với mức lũy kế một tuần trước.

Có 8 bộ, cơ quan trung ương và 20 địa phương đạt tỷ lệ giải ngân từ mức bình quân chung của cả nước trở lên.

Ở chiều ngược lại, 25 bộ, cơ quan trung ương và 14 địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp hơn bình quân chung. Đáng lưu ý, theo báo cáo của Bộ Tài chính, còn 10 bộ, cơ quan trung ương có tỷ lệ giải ngân dưới 20% hoặc chưa giải ngân.

Trong những tháng cuối năm, áp lực giải ngân vì vậy vẫn tập trung vào việc hoàn thiện thủ tục đầu tư, phân bổ phần vốn còn lại và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án.

Đối với doanh nghiệp, đặc biệt là các nhà thầu xây dựng, tư vấn, cung ứng vật liệu và thiết bị cho dự án đầu tư công, tiến độ triển khai và thanh toán của các dự án là yếu tố trực tiếp tác động đến dòng tiền và kế hoạch sản xuất, kinh doanh.