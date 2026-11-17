Giải ngân vốn đầu tư công tiếp tục chuyển biến tích cực. Ảnh minh họa

Giải ngân vốn đầu tư công tiếp tục chuyển biến

Theo báo cáo nhanh của Bộ Tài chính tại Công văn số 18175/BTC-ĐTPT ngày 11/11/2026, lũy kế đến hết ngày 5/11/2026, cả nước giải ngân 717.161,3 tỷ đồng vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước, đạt 74,37% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

So với thời điểm ngày 29/10, số vốn giải ngân tăng thêm 25.338,1 tỷ đồng trong một tuần.

Báo cáo cho biết, kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2026 được Quốc hội quyết định là 1.105.823,4 tỷ đồng. Tổng kế hoạch vốn đã được Thủ tướng Chính phủ giao đến thời điểm báo cáo là 964.354,3 tỷ đồng.

Về tiến độ thực hiện, có 6 bộ, cơ quan trung ương và 16 địa phương đạt tỷ lệ giải ngân từ mức bình quân chung cả nước trở lên. Trong đó có các địa phương như Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Nghệ An, Thanh Hóa, Khánh Hòa và Đồng Nai.

Bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn 27 bộ, cơ quan trung ương và 18 địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp hơn mức bình quân chung.

Những số liệu trên phản ánh tiến độ thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công tại thời điểm báo cáo, đồng thời cho thấy yêu cầu tiếp tục thúc đẩy giải ngân trong thời gian còn lại của năm.

Đối với lĩnh vực xây dựng, vốn đầu tư công có quan hệ trực tiếp với hoạt động triển khai nhiều dự án hạ tầng, công trình giao thông và công trình phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên, cần phân biệt giữa số vốn đã giải ngân theo báo cáo ngân sách với khoản tiền thực tế mà từng nhà thầu nhận được theo hợp đồng. Việc giải ngân vốn đầu tư công không đồng nghĩa mọi doanh nghiệp tham gia dự án đều đã được thanh toán đầy đủ.

Từ góc độ quản trị doanh nghiệp, tiến độ thực hiện hợp đồng, hồ sơ nghiệm thu và điều kiện thanh toán vẫn là những yếu tố cần được theo dõi riêng tại từng công trình.

Bảo đảm tiến độ thi công gắn với quản trị tài chính

Trong hoạt động xây dựng, doanh nghiệp thường phải tổ chức đồng thời nhiều công việc như huy động nhân lực, thiết bị, mua sắm vật tư và thực hiện các hạng mục theo tiến độ hợp đồng.

Các khoản chi phí này phát sinh trong quá trình thi công, trong khi việc thanh toán phải tuân thủ điều kiện, trình tự và hồ sơ theo quy định của từng hợp đồng.

Vì vậy, bên cạnh yêu cầu bảo đảm tiến độ, doanh nghiệp cần chú trọng quản trị dòng tiền, kiểm soát chi phí và hoàn thiện hồ sơ xác nhận khối lượng công việc đã thực hiện.

Đối với các công trình sử dụng vốn đầu tư công, việc tổ chức nghiệm thu đúng quy trình, xác định khối lượng hoàn thành và chuẩn bị hồ sơ thanh toán đầy đủ có ý nghĩa quan trọng trong quá trình thực hiện hợp đồng.

Những công việc này không chỉ phục vụ yêu cầu quản lý chất lượng công trình mà còn tạo căn cứ cho việc xác định giá trị thanh toán giữa các bên.

Trong bối cảnh các cơ quan quản lý tiếp tục thúc đẩy giải ngân, doanh nghiệp xây dựng cần chủ động rà soát tiến độ thực hiện từng gói thầu, đối chiếu khối lượng theo hợp đồng và phối hợp với chủ đầu tư xử lý kịp thời những nội dung hồ sơ còn phải hoàn thiện.

Đặc biệt, đối với hợp đồng có cơ chế điều chỉnh giá, việc theo dõi biến động giá vật liệu, nhân công và các yếu tố chi phí cần được thực hiện trên cơ sở điều khoản hợp đồng và quy định pháp luật có liên quan.

Tại Thông báo số 583/TB-VPCP ngày 12/11/2026, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng yêu cầu Bộ Xây dựng theo dõi sát giá vật liệu xây dựng, giá nhà ở và chi phí xây dựng; phối hợp với địa phương tháo gỡ khó khăn về nguồn cung, khai thác và vận chuyển vật liệu thiết yếu phục vụ các dự án đầu tư công, công trình trọng điểm.