Giải ngân đầu tư công đạt 63% kế hoạch, nhiều đơn vị cần đầy nhanh tiến độ

Đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng giao thông góp phần thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công.

Bộ Tài chính vừa có Báo cáo số 15921/BTC-ĐTPT ngày 07/10/2026 về việc thực hiện chế độ báo cáo về tình hình giải ngân vốn đầu tư công.

Tiến độ giải ngân chưa đồng đều

Theo báo cáo, số vốn giải ngân từ đầu năm đến hết ngày 1/10/2026 đạt 644.013,5 tỷ đồng, bằng 63% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Trước đó, đến hết ngày 24/9, số giải ngân đạt 567.776,1 tỷ đồng, tương đương 55,5% kế hoạch. Như vậy, chỉ trong một tuần, khối lượng vốn giải ngân tăng thêm 76.237,4 tỷ đồng.

Tuy nhiên, bên cạnh những đơn vị đạt tiến độ tích cực, vẫn còn không ít bộ, cơ quan trung ương và địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp, ảnh hưởng đến kết quả thực hiện chung.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tính đến hết ngày 1/10/2026, có 6 bộ, cơ quan trung ương và 19 địa phương đạt tỷ lệ giải ngân từ mức bình quân chung cả nước trở lên.

Trong nhóm bộ, cơ quan trung ương có kết quả giải ngân đạt mức bình quân chung có Ngân hàng Chính sách xã hội, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Bộ Công Thương, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng.

Tăng tốc phải đi cùng chất lượng đầu tư

Trong những tháng cuối năm, áp lực giải ngân vốn đầu tư công tiếp tục gia tăng khi khối lượng vốn cần thực hiện còn lớn.

Để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ngân sách nhà nước, các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục rà soát tiến độ từng dự án, xác định rõ nguyên nhân chậm giải ngân và trách nhiệm của các chủ thể liên quan.

Đối với những dự án gặp khó khăn về mặt bằng, vật liệu hoặc thủ tục, việc xử lý cần được thực hiện kịp thời, tránh để vướng mắc kéo dài làm giảm hiệu quả sử dụng nguồn lực.

Cùng với đó, công tác kiểm tra, giám sát, nghiệm thu và thanh toán phải bảo đảm đúng quy định pháp luật, phòng ngừa thất thoát, lãng phí và các hành vi tiêu cực.