Giải ngân đầu tư công chuyển biến tích cực

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Kết quả giải ngân vốn có chuyển biến tích cực. Trong tuần từ ngày 10 đến 17-9, số vốn giải ngân phát sinh cao hơn khoảng 6.275 tỷ đồng so với tuần từ ngày 3 đến 10-9. Tỷ lệ giải ngân cũng tăng từ 51,2% lên 52,9% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Có 9 bộ, cơ quan trung ương và 19 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt từ mức bình quân chung cả nước trở lên.

Hà Nội tiếp tục dẫn đầu với 97,6 nghìn tỷ đồng, tăng 3 nghìn tỷ đồng so với một tuần trước. Thành phố Hồ Chí Minh đạt 82 nghìn tỷ đồng, tăng 2,5 nghìn tỷ đồng. Hải Phòng đạt 24,5 nghìn tỷ đồng, tăng 1,7 nghìn tỷ đồng. Tây Ninh đạt 20,2 nghìn tỷ đồng, tăng 1,3 nghìn tỷ đồng. Hưng Yên đạt 20,2 nghìn tỷ đồng, tăng 0,5 nghìn tỷ đồng và Đồng Nai đạt 17 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 0,2 nghìn tỷ đồng.

Ở khối bộ, cơ quan trung ương, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an vẫn giữ mức giải ngân lần lượt 31,8 nghìn tỷ đồng và 29,8 nghìn tỷ đồng so với tuần trước. Riêng Bộ Xây dựng tăng từ 16 nghìn tỷ đồng lên 16,4 nghìn tỷ đồng.

Ngược lại, vẫn còn 24 bộ, cơ quan trung ương và 15 địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới mức bình quân chung cả nước. Theo Bộ Tài chính, có 10 bộ, cơ quan trung ương và 1 địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới 20% và chưa giải ngân.

Chính phủ xác định đầu tư công là động lực quan trọng để đạt mục tiêu tăng trưởng hai chữ số, phát triển hạ tầng đồng bộ và mở ra không gian phát triển mới. Đầu tư công giữ vai trò dẫn dắt, kích hoạt dòng vốn tư nhân và FDI, thúc đẩy sản xuất - kinh doanh. Theo tính toán, giai đoạn 2021-2025, vốn đầu tư công giải ngân tăng 1%, GDP có thể thêm 0,058 điểm phần trăm. Do đó, đầu tư công phải được đẩy nhanh tiến độ giải ngân, đi cùng với bảo đảm chất lượng công trình, hiệu quả sử dụng vốn.