Giải ngân đầu tư công bị chậm, Bộ Xây dựng 'siết' trách nhiệm người đứng đầu

Chỉ thị nêu rõ, năm 2026 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV cũng như Nghị quyết Đại hội đảng các cấp, là tiền đề để đạt mục tiêu phấn đấu tăng trưởng “hai con số” của giai đoạn 2026 - 2030.

Theo Bộ Xây dựng, việc đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân vốn đầu tư công các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế đạt mức “hai con số”.

Đồng thời, việc giải ngân kịp thời, hiệu quả nguồn vốn đầu tư công còn tạo hiệu ứng lan tỏa, dẫn dắt và huy động các nguồn lực đầu tư ngoài nhà nước, qua đó hình thành động lực tăng trưởng mới, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả sản xuất, kinh doanh và năng lực cạnh tranh quốc gia.

Bộ Xây dựng vừa ban hành Chỉ thị 07, về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026. Ảnh minh họa: N.Hải

Tuy nhiên, theo Bộ Xây dựng, kết quả thực hiện 9 tháng đầu năm 2026 của các đơn vị chưa có nhiều chuyển biến, một số dự án, gói thầu thi công chậm tiến độ kéo dài chưa được giải quyết dứt điểm.

Bên cạnh đó, một số công trình đã đưa vào khai thác nhưng còn tồn đọng giá trị lớn vẫn chưa được thanh toán dẫn đến giải ngân vốn đầu tư công chưa có sự bứt phá rõ nét, tỷ lệ giải ngân vốn được giao thấp hơn mức trung bình cả nước.

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, vì vậy, Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị phải xác định đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án và hoàn thành giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công được giao năm 2026.

Việc đẩy nhanh tiến độ phải gắn với bảo đảm chất lượng công trình, hiệu quả đầu tư, tuân thủ quy định pháp luật; không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực, thất thoát, lãng phí.

Kết quả giải ngân là tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các tổ chức, cá nhân có liên quan; đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu nếu không hoàn thành kế hoạch giải ngân đã cam kết.

Đối với Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án, Bộ Xây dựng yêu cầu tập trung triển khai thi công. Đối với các dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư, hoàn thiện các thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư, thiết kế, dự toán, lựa chọn nhà thầu để phấn đấu khởi công một số dự án trong năm 2026, góp phần giải ngân kế hoạch vốn năm 2026.

Giám đốc các Ban Quản lý dự án, Chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện trước Bộ trưởng và pháp luật về tiến độ, chất lượng và kết quả giải ngân của dự án.