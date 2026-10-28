Giải ngân 700 triệu đồng cho 14 hộ phát triển chăn nuôi trâu sinh sản tại xã Thông Nông

Các hộ nhận tiền giải ngân.

Dự án được Ban điều hành Quỹ HTND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 32-QĐ/QHT ngày 23/10/2026, tổng vốn 700 triệu đồng, hỗ trợ 14 hộ hội viên nông dân tại các xóm: Đà Sa, Háng Tháng và Ma Pản. Mỗi hộ được vay 50 triệu đồng, thời hạn vay 60 tháng, lãi suất 0,45%/tháng.

Tại buổi giải ngân, Ban điều hành Quỹ HTND tỉnh hướng dẫn các hộ hoàn thiện thủ tục, ký kết hợp đồng vay vốn và phổ biến các quy định về quản lý, sử dụng nguồn vốn; hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi trâu sinh sản, phòng, chống dịch bệnh, nâng cao hiệu quả đầu tư. Các hộ vay cam kết sử dụng vốn đúng mục đích, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả lãi và hoàn trả vốn gốc theo hợp đồng.

Hội Nông dân xã phối hợp theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng nguồn vốn, góp phần bảo đảm nguồn vốn Quỹ HTND được quản lý chặt chẽ, sử dụng đúng mục đích và phát huy hiệu quả thiết thực.