Giải ngân 500 triệu đồng hỗ trợ dự án trồng dâu nuôi tằm tại xã Nam Quang

Các hộ vay nhận tiền giải ngân.

Nhằm tạo điều kiện cho hội viên có thêm nguồn lực phát triển trồng dâu nuôi tằm, Ban điều hành Quỹ HTND tỉnh giải ngân 500 triệu đồng cho 10 hội viên nông dân triển khai dự án trồng dâu nuôi tằm tại xóm Phia Cọ. Mỗi hộ được vay 50 triệu đồng, lãi suất ưu đãi 0,45%/tháng, thời hạn vay 36 tháng.

Các hộ vay vốn cam kết sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, đầu tư phát triển sản xuất hiệu quả, tích cực học hỏi kinh nghiệm, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trồng dâu nuôi tằm, nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và tăng thu nhập cho gia đình. Đồng thời, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo quy định của Quỹ HTND.

Việc triển khai nguồn vốn Quỹ HTND cho dự án trồng dâu nuôi tằm phù hợp với điều kiện khí hậu, đất đai của địa phương, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã.

Ra mắt Tổ hội nghề nghiệp trồng dâu nuôi tằm.

Nhân dịp này, Hội Nông dân xã Nam Quang ra mắt Tổ hội nghề nghiệp trồng dâu nuôi tằm với 15 thành viên tham gia hoạt động dựa trên nguyên tắc bình đẳng, dân chủ, cùng có lợi, giúp đỡ nhau và đảm bảo lợi ích chung của tổ; nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và từng bước hình thành liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.