Giải ngân 3.789,160 tỷ đồng vốn đầu tư công, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội

Trên cơ sở nguồn vốn được giao, tỉnh phân bổ chi tiết 10.108 tỷ 913 triệu đồng cho các chủ đầu tư triển khai thực hiện. Số vốn chưa phân bổ là 1.327 tỷ 500 triệu đồng sử dụng cho các dự án xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại khu vực biên giới khởi công mới trong năm 2026.

Nhiều địa phương trong tỉnh tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng và bàn giao mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công dịp cuối năm 2026.

Tính đến hết ngày 13/10, toàn tỉnh giải ngân được 3.789 tỷ 160 triệu đồng. Trong đó, số vốn thuộc diện Thủ tướng Chính phủ theo dõi, đánh giá và chấm điểm KPI đã giải ngân khoảng 2.162 tỷ 018 triệu đồng. Tỷ lệ giải ngân đạt 33,1% tổng kế hoạch vốn sau khi trừ 5% tiết kiệm và đạt 24,3% kế hoạch vốn thuộc diện Thủ tướng Chính phủ theo dõi, đánh giá, chấm điểm KPI.

Cụ thể, đối với nguồn vốn được giao từ đầu năm, tỉnh giải ngân được 1.891 tỷ 194 triệu đồng/2.852 tỷ 147 triệu đồng, đạt 66,3%. Đối với nguồn vốn được phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2026, số vốn giải ngân đạt 249 tỷ 368 triệu đồng/717 tỷ 943 triệu đồng, đạt 34,7%.

Đối với Dự án đường bộ cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng, số vốn được giao theo Quyết định số 1688/QĐ-UBND, ngày 29/8/2026 của UBND tỉnh là 4.324 tỷ 136 triệu đồng. Đến nay, nguồn vốn này chưa phát sinh giải ngân do công tác giải phóng mặt bằng và lựa chọn nhà thầu chưa hoàn tất. Với nguồn vốn 1.327 tỷ 500 triệu đồng bố trí cho các dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tại khu vực biên giới khởi công mới trong năm 2026, tỉnh đang hoàn thiện thủ tục đầu tư để ban hành quyết định phân bổ chi tiết, do đó chưa phát sinh giải ngân.

Nguồn vốn tăng thu ngân sách Trung ương bố trí cho Dự án đường bộ cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh là 1.410 tỷ đồng, giải ngân đạt 100%. Nguồn vốn hỗ trợ, tài trợ giải ngân được 216 tỷ 892 triệu đồng/420 tỷ đồng, đạt 51,6%.