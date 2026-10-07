Giải ngân 18.600 tỷ đồng, lãi suất giảm tới 3,6 điểm %

Giao dịch tại ngân hàng SeaBank. Ảnh: NHUNG NGUYỄN

Theo Ngân hàng Nhà nước (NHNN), tính đến đầu tháng 10-2026, đã có 10 NHTM giải ngân vốn ưu đãi cho 12.900 lượt khách hàng, tổng dư nợ đạt khoảng 18.600 tỷ đồng thuộc chương trình tín dụng hướng tới các động lực tăng trưởng của nền kinh tế và doanh nghiệp nhỏ và vừa. Mức lãi suất thấp hơn từ 1-3,6 điểm %/năm so với mức lãi suất cho vay thông thường của chính các NHTM.

Đầu tháng 8-2026, NHNN khuyến khích các NHTM chủ động đăng ký tham gia chương trình trên. Từ 4 NHTM nhà nước tham gia ban đầu, đến nay đã có 19 NHTM đăng ký, với tổng quy mô tín dụng khoảng 409.000 tỷ đồng.

Ngoài ra, chương trình cho vay liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm lúa gạo chất lượng cao, phát thải thấp tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long cũng đang được triển khai. Lãi suất cho vay thấp hơn tối thiểu 1 điểm % so với lãi suất cho vay cùng kỳ hạn của các ngân hàng thương mại tham gia chương trình. Đến nay, chương trình đã giải ngân khoảng 5.000 tỷ đồng.