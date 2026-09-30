Giải ngân 1,8 tỷ đồng Quỹ Hỗ trợ nông dân tại xã Bảo Ái và phường Văn Phú

Dự các hội nghị có bà Nguyễn Thị Phương Đông và ông Đỗ Minh Huấn, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, cùng cán bộ nghiệp vụ Quỹ Hỗ trợ nông dân.

Giải ngân vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân cho hội viên xã Bảo Ái thực hiện dự án "Trồng, chăm sóc cây dược liệu (mạch môn)".

Bà Nguyễn Thị Phương Đông - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh phát biểu tại buổi ra mắt Tổ hội Nông dân nghề nghiệp xã Bảo Ái.

Tại xã Bảo Ái, Hội Nông dân tỉnh tổ chức ra mắt Tổ hội Nông dân nghề nghiệp, Tổ tự quản về bảo vệ môi trường và giải ngân dự án “Trồng và chăm sóc cây dược liệu (mạch môn)”. Dự án được hỗ trợ 1 tỷ đồng cho 10 hộ hội viên vay vốn đầu tư sản xuất. Tại phường Văn Phú, Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh giải ngân 800 triệu đồng thực hiện dự án “Trồng và chăm sóc cây keo” cho 8 hộ hội viên.

Các hộ vay vốn trong thời hạn 36 tháng, với lãi suất 0,5%/tháng, tương đương 6%/năm.

Ông Đỗ Minh Huấn - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh phát biểu tại buổi giải ngân.

Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh giải ngân vốn thực hiện dự án “Trồng và chăm sóc cây keo” tại phường Văn Phú.

Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh ký hợp đồng ủy nhiệm với Hội Nông dân xã Bảo Ái và phường Văn Phú thực hiện một số công việc trong quy trình cho vay vốn; đồng thời phối hợp hướng dẫn hội viên sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, hiệu quả.

Hội Nông dân xã Bảo Ái và phường Văn Phú có trách nhiệm tuyên truyền, hướng dẫn hội viên thực hiện đúng nguyên tắc vay và sử dụng vốn; phối hợp tổ chức tập huấn kỹ thuật, hướng dẫn sản xuất, kinh doanh; thực hiện thu lãi, thu hồi vốn và nộp về Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh đầy đủ, đúng thời hạn.

Nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân được kỳ vọng tạo điều kiện để hội viên mở rộng quy mô sản xuất, phát triển các mô hình phù hợp với điều kiện địa phương, nâng cao hiệu quả kinh tế và thúc đẩy liên kết trong sản xuất.