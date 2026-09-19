Giải Marathon vượt núi Việt Nam – VMM 2026: Toàn bộ 6 cự ly đã xuất phát

Khác với ngày 18/9 khi cự ly 100 dặm xuất phát dưới mưa lớn, thời tiết Sa Pa sáng nay khô ráo, trời quang, nhiệt độ mát mẻ – điều kiện thuận lợi cho các vận động viên bước vào đường đua.

Ban tổ chức bố trí các trạm tiếp nước, tổ y tế và lực lượng cứu hộ dọc tuyến, phối hợp với chính quyền các xã, phường có đường chạy đi qua bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn cho vận động viên.

Các vận động viên trên đường chạy (Ảnh VMM cung cấp).

Theo Ban Tổ chức, các vận động viên sẽ lần lượt về đích trong ngày 19 và rạng sáng 20/9. Kết quả chung cuộc và lễ trao giải dự kiến được công bố vào 9 giờ 30 ngày 20/9 tại Sa Pa.

Với các cự ly dài tại Giải Marathon vượt núi Việt Nam – VMM 2026, sự chuẩn bị chu đáo chính là yếu tố quyết định của các vận động viên. Chị Nguyễn Thị Trà Giang - vận động viên đến từ Câu lạc bộ Hà Tĩnh Runners, lần thứ tư có mặt tại VMM và lần đầu thử sức cự ly 100 dặm chia sẻ:

Những ngày này, các bản làng của đồng bào Mông, Dao, Giáy nơi cung đường chạy đi qua cũng trở thành một phần của ngày hội. Bà con đứng hai bên đường vỗ tay, tiếp nước, cổ vũ cho những vị khách phương xa.

Sau 13 mùa giải, VMM không chỉ là một cuộc đua, mà đã trở thành dịp để Sa Pa giới thiệu với bạn bè quốc tế cảnh quan, văn hóa và sự hiếu khách của người vùng cao; đồng thời mở thêm hướng đi cho du lịch thể thao.