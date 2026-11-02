Giải Marathon tỉnh Lai Châu lần thứ III, năm 2026 'Lời gọi đại ngàn, bước chân khát vọng'
Giải Marathon Lai Châu lần thứ III, năm 2026 với chủ đề “Lời gọi đại ngàn, bước chân khát vọng” sẽ diễn ra ngày 15/11/2026 tại Quảng trường Nhân dân tỉnh Lai Châu, với 5 cự ly thi đấu từ 3 km đến 42 km, góp phần lan tỏa tinh thần thể thao, quảng bá vẻ đẹp thiên nhiên và hình ảnh Lai Châu đến với du khách, vận động viên trong và ngoài tỉnh.
Nguồn Lai Châu: https://baolaichau.vn/the-thao/giai-marathon-tinh-lai-chau-lan-thu-iii-nam-2026-loi-goi-dai-ngan-buoc-chan-khat-vong-565441