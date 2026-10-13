Giải marathon Quốc tế TPHCM mùa thứ 9 dự kiến tổ chức đầu tháng 12

Chương trình tập luyện kéo dài một tháng.

Chương trình tập huấn kéo dài đến 8-11, tập trung vào sức bền, khả năng duy trì tốc độ, kỹ thuật chạy và phân phối sức. Các pacer hỗ trợ VĐV làm quen với nhịp chạy mục tiêu và duy trì cường độ ổn định trong từng buổi tập. Song song với đó, HLV theo dõi quá trình tập luyện để người chạy có thể điều chỉnh kế hoạch theo năng lực và mục tiêu cá nhân.